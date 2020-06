René Sahonero renuncia a la dirección del SEDES La Paz

La Paz, 19 de junio de 2020 (Ministeriodecomunicación).- El director del Servicio Departamental de Salud (SEDES) La Paz, René Sahonero, renunció al cargo, atribuyendo que en la actualidad hay “un desfase total” en la institución y, si su presencia afecta al desempeño de funciones, prefiere alejarse, porque primero está la salud de los paceños.

“A partir de la fecha estoy presentando mi renuncia al nombramiento que me hizo la señora ministra y agradezco esa confianza, pero creo que ya La Paz necesita otra cosa, no se sacan muestras, no se está haciendo seguimiento, los hospitales no están cubiertos”, manifestó Sahonero.

Asimismo, denunció que el SEDES está intervenido por “gente que ni siquiera es profesional en salud” y advirtió que las propias instalaciones ya están contaminadas y hay personal que dio positivo para el COVID-19.

“Hay pacientes que siguen llamando, instituciones que llaman y no hay respuesta adecuada, no están haciendo el trabajo que se estaba haciendo de contención”, acotó.

A su vez, Sahonero afirmó que no entró al cargo a competir por ningún negocio, sino por salvar vidas, y si su presencia representa afectación al desempeño de funciones, prefiere retirarse “porque primero está la salud del pueblo paceño”.