Recuerdan que el carnet de vacuna no necesariamente debe ser impreso y que el no portarlo no genera multas

La Paz (ABI).- El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, informó que el carnet de vacuna no necesariamente debe ser impreso y el no portarlo no genera multas.

“Hemos recibido quejas de algunos consumidores que no les han dejado ingresar a los mercados o supermercados porque no tenían impreso el carnet de vacuna y eso no está bien. El Decreto Supremo (4641) dice que debes portar tu carnet, pero puedes portarlo en la aplicación que ha creado la Agetic (Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación)”, dijo a la ABI.

A criterio de la autoridad, ya se debe ir dejando el papel, por lo tanto, se debe sustituir con la aplicación que está en el celular, por lo que no debe ser necesario imprimir el documento.

Agregó que se recibió denuncias referentes a que, algunas personas encargadas de realizar el control del carnet de vacunación, estarían cobrando multas.

“El Decreto no establece ninguna multa, no puede ser que si una persona no tiene su carnet de vacuna o PCR tenga que pagar una multa, eso es ilegal, porque estaríamos frente a un hecho de extorsión o corrupción”, aclaró Silva.

Entre otras denuncias que se recibió en estos primeros días del año, es que en algunas instituciones se exige que el carnet sea vigente, pese a que el Ministerio de Salud emitió un comunicado de que los certificados que se entregaron antes del decreto tienen validez por el lapso de cinco días hábiles, es decir, hasta el viernes.

Asimismo, dijo que carnet de vacunación de los turistas o bolivianos que fueron al exterior a hacerse vacunar, y que ahora están de retorno, pueden presentar su carnet de vacunación extendido en esos países.

“Acá no es quién hace valer, ese es un tema que también está prohibido, porque hasta que convaliden esos carnets tienen vigencia”, aseguró.