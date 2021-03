Reactivación económica: CNI sugiere modificar marco laboral, tributario y lucha anticontrabando

La Paz (ANF).- Empresarios industriales plantean la modificación de normas o su adecuación acorde a la nueva realidad por el Covid-19 para la reactivación de la economía del país. Las sugerencias toman en cuenta cambios a las normas de lucha contra el contrabando, laborales y tributarias.

En el caso del tema de lucha contra el contrabando la Cámara Nacional de Industrias (CNI) sugiere reducir el valor del tributo omitido para sanciones en la Ley 1053 de Fortalecimiento de Lucha Contra el Contrabando, de 200.000 UFV a 50.000 UFV.

“Hemos planteado la modificación de la Ley 1053 que establece la privación de libertad cuando el valor del tributo omitido es mayor a 200.000 UFV y si es menor a este valor corresponde una multa de 50% del valor de la mercadería; hemos planteado la modificación del valor de 200.000 UFV a 50.000 UFV”, indicó Hugo Siles, asesor técnico de la CNI.

Otra de las propuestas en este tema es que la lucha contra el contrabando que se realiza en las fronteras no sea solo con Chile, como es actualmente, sino también con Brasil, Argentina y Perú, considerados los principales puntos de ingreso de mercancía de contrabando.

Asimismo, la CNI plantea la implementación de código de barras, código QR y hologramas en los productos importados, en lugar de los timbres actuales “que son de fácil falsificación, esto para el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN)”. También el control y comiso del contrabando por parte de autoridades públicas, no sólo en fronteras, sino a partir de los gobiernos subnacionales. “Ellos también tienen la obligación de lucha contra el contrabando y no lo están haciendo”, apuntó Siles.

Otra de las propuestas es transparentar la base de datos de la Aduana, en el tema del precio referencial y del contrabando técnico. “Es un tema delicado que esperemos que también se lo realice”, dijo.

En cuanto a la modificación de normativa laboral se sugiere la modernización laboral de acuerdo a la nueva normalidad. En este punto la CNI observa la baja productividad laboral en las industrias del país versus el alto salario mínimo nacional.

“Hay una productividad última y el salario es el quinto más alto de Sudamérica, el resultado es una caída en la productividad, caída los niveles de productividad y competitividad. Se está compitiendo en condiciones desiguales, se tiene altos costos salariales y baja productividad, y otros países tienen mayor productividad y menor salario, es el escenario en el cual estamos compitiendo”, dijo Siles.

En este tema la CNI sostiene que la actual norma laboral es de 1939-1942 y que actualmente hay más de 2.000 normas laborales que son de alta inflexibilidad. “Producto del Covid-19 hemos advertido a todos los sectores empresariales que hay nuevas formas de trabajo, está el tema del teletrabajo, el tema del trabajo por producto, el estacional; se tiene que ajustar la normativa laboral a la flexibilidad que demanda la nueva normalidad, hay muchos temas en materia laboral que se requieren ajustar, esto es una demanda no sólo de la Cámara sino también del conjunto de actores del sector privado”, manifestó.

En el tema tributario se sugiere reestructurar el sistema impositivo para reducir la carga fiscal y aumentar la competitividad.

Siles argumentó que Bolivia tiene la cuarta presión fiscal más alta de Sudamérica, y eso quiere decir que “los costos fiscales y tributarios en Bolivia son altos, altos costos tributarios y alto nivel de contrabando; en ese contexto realizar la industria en el país es realmente muy delicado y preocupante”.