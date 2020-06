Rafael Quispe tiene síntomas de COVID-19 y espera el resultado de laboratorio

La Paz, 21 junio (ABI). – El director de Coordinación con Movimientos Sociales, Rafael Quispe, informó el domingo que presenta síntomas de coronavirus COVID-19 y ahora espera el resultado de laboratorio.



“Ayer sábado he acudido a la Caja Petrolera de Salud porque tengo fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta. El médico que me atendió, después de hacerme pruebas de sangre, de orina y tomar muestras de COVID-19, me dijo que tengo síntomas de COVID-19”, afirmó Quispe, a través en un video difundido en redes sociales.



Quispe agregó que los dolores aún persisten, por lo que tuvo que retornar al seguro de salud, donde le indicaron que debe mantenerse aislado en su casa hasta que se confirme si es positivo a COVID-19.



Bolivia empezó a registrar personas infectadas por coronavirus desde el pasado 10 de marzo y hasta ayer la cifra acumulada de casos positivos subió 23.512.