¿Qué carreteras se construyeron y cuales no en la gestión de Evo Morales?

Trinidad/El Polígrafo/Ricardo Gutiérrez.- Este mes, el Beni sufrió uno de los bloqueos carreteros más largos de su historia, durante 14 días pobladores de la comunidad San Pedro Nuevo, ubicado en el municipio de San Javier y distante a 60 kilómetros de la ciudad de Trinidad, bloquearon la carretera que pasa por su población, exigiendo la ampliación y asfaltado de esta vía, que además une la capital del Beni con la población norteña de Guayaramerín.

Este tramo caminero atraviesa la región central del Beni, uniendo poblaciones como San Ramón, San Joaquín, Puerto Siles, Guayaramerín y por supuesto San Javier y Trinidad. Es una vía de tierra y ripio que se constituye en una de las principales arterias del Beni, anualmente transitan por este camino aproximadamente 200 mil cabezas de ganado rumbo a la capital de la región o al vecino departamento de Santa Cruz.

Este camino llega a interconectar directa e indirectamente hasta 5 de las 8 provincias del Beni, y su asfaltado es una demanda que los benianos llevan décadas solicitando. A pesar de su importancia, este camino sufre las inclemencias del clima y transitarla de una forma segura, depende de la época del año.

En estos últimos meses dos graves accidentes de tránsito, uno de ellos con un saldo fatal, pusieron en agenda una vez más la necesidad de asfaltar este tramo, que además es muy utilizado por camiones de alto tonelaje y transporte público.

El bloqueo de San Pedro logró que el mismo Ministro de Obras Públicas llegase hasta el lugar del bloqueo y firmase un acta con los sectores movilizados, lo que permitió que se levante la medida de protesta.

Sin embargo, el gobierno del ex presidente Evo Morales, prometió en reiteradas ocasiones el asfalto y mejoramiento de este camino, por lo que cabe preguntarnos ¿por qué no se hizo hasta la fecha? ¿cuáles fueron las promesas del ex mandatario para el Beni respecto a esta carretera? ¿Cuál fue el compromiso del gobierno central con el Beni sobre este tramo?

A continuación, recorreremos todas las declaraciones, compromisos y promesas realizadas por el ex mandatario Evo Morales sobre la construcción de esta vía, además de remontarnos a los primeros antecedentes jurídicos que hablaban sobre la construcción y asfaltado de este tramo carretero.

Antecedente jurídico

El primer y más importante de los conceptos jurídicos que hay que conocer (para entender esta problemática) se refiere a la Red Fundamental de Carreteras del País, concepto establecido primeramente en la Ley 1178, promulgada el 16 de septiembre de 1997 por el presidente Hugo Banzer Suárez.

En el artículo 18 de esta Ley, se estableció que: “La planificación, construcción, mantenimiento y administración de las carreteras de carácter nacional son de competencia del Servicio Nacional de Caminos. El Poder Ejecutivo clasificará, mediante Decreto Supremo, el carácter nacional, departamental y municipal de las vías camineras”.

El Decreto Supremo (DS) 25134, promulgado el 21 de agosto de 1998, por Hugo Banzer Suárez, estableció y definió que: “Se entiende como Sistema Nacional de Carreteras, al conjunto de la infraestructura de carreteras en Bolivia, conformado por: Red Fundamental, bajo responsabilidad del Servicio Nacional de Caminos (SNC); Redes Departamentales, bajo responsabilidad de prefecturas a través del SNC; y Redes Municipales, bajo responsabilidad de los municipios”.

De esta manera, se estableció que cualquier tramo designado como parte de la Red Fundamental de Carreteras, es responsabilidad del nivel central del Estado.

En el artículo 2 del DS 25134, se definió como uno de los requisitos para formar parte de la Red Fundamental, que el tramo construido o por construirse debe “vincular las capitales políticas de los departamentos”.

Posteriormente, el 18 de diciembre de 2003, el entonces presidente Carlos Mesa, promulgó la Ley 2611, que disponía completar la Red Fundamental de Carreteras del País, incorporando el tramo “comprendido entre Trinidad y Cobija con el Ramal San Joaquín – Puerto Ustarez, poblaciones pertenecientes a los Departamentos de Beni y Pando”.

El 8 de diciembre de 2005, el entonces presidente interino de Bolivia, Sandro Giordano, promulgó la Ley 3257, que declaraba como prioridad nacional la construcción y pavimentado del “tramo Trinidad – San Ramón – San Joaquín – Puerto Ustárez, con una longitud de 330 Km”.

Las promesas de Evo que sí se cumplieron

Durante las presidencias del ex mandatario Evo Morales, se empezaron y concluyeron varias carreteras en el Beni, algunas siguen en construcción y otras ya fueron inauguradas en años anteriores como por ejemplo la carretera Guayaramerín-Riberalta, y el tramo Puerto Ganadero-San Ignacio de Moxos, que conecta casi en su totalidad la carretera que une San Ignacio con Trinidad.

Entre las carreteras que aún están en construcción o no han sido entregadas oficialmente, y que fueron iniciadas durante las gestiones presidenciales de Evo Morales, están el tramo San Ignacio de Moxos-San Borja, Yucumo- San Borja, Rurrenabaque- Riberalta, parte del llamado corredor nacional Oeste-Norte, y uno de los tramos más largos y costosos de Bolivia.

“Durante el gobierno de Evo Morales se invirtió 4 mil millones de dólares para carreteras en el Beni, la inversión más alta en toda la historia del país”, aseguró Eduardo Pedraza, panelista político del programa En La Red y militante del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Pero ¿qué pasó con el tramo Trinidad Guayaramerín?

Las promesas de Evo que no se cumplieron

El 21 de abril del 2006, el entonces prefecto Ernesto Suárez inauguró el asfaltado del tramo Trinidad-San Javier, con una extensión de 21,5 kilómetros. Era la contra parte que la Ley 3257, que establecía la construcción y asfaltado de la ruta Trinidad-San Ramón-San Joaquín Puerto Ustarez.

Sin embargo, a partir de ese momento, el Estado fue prometiendo sistemáticamente el asfaltado de la vía, pero sin concretarlo hasta el día de hoy.

En noviembre del 2015, en un acto llevado a cabo en la Gobernación del Beni, el ex vicepresidente Álvaro García Linera habló de la integración de la Amazonia, con la construcción y asfaltado de la carretera Trinidad-Guayaramerín.

“Y la tercera grampa que va a articular a nuestra Amazonia es la carretera que va a ir de Trinidad-La Moroña-Guayaramerín. En el caso de la carretera de aquí de Trinidad, La Moroña-Guayaramerín, estamos hablando de un aproximado de 1300 millones de dólares Gobernador, 1300 millones, eso no va a poner usted, su presupuesto no es ni 100 millones de dólares”, declaró Linera.

Las declaraciones fueron hechas en el marco de una reunión que sostuvo el ex vicepresidente con autoridades del Beni, entre las que se encontraban alcaldes, asambleístas departamentales y por supuesto, el entonces gobernador Alex Ferrier.

“¿Cuánto es su presupuesto total? (preguntó Linera al Gobernador del Beni) …casi 100 (millones de dólares), es trece veces el presupuesto de la Gobernación, lo va a asumir el Gobierno Central, los créditos que hemos ido a buscar a la China, el presidente ha definido para la integración y articulación amazónica”, completó Linera.

En su discurso presidencial en agosto del 2016, Evo Morales volvió a mencionar la construcción de esta carretera.

“En el departamento de Beni, ya tenemos financiamiento garantizado, otro camino pavimentado de Trinidad, pasando por el municipio de San Javier, San Ramón, San Joaquín, Puerto Siles y Guayaramerín, vamos a dejar camino pavimentado hasta 2020, de este tramo tan importante”, aseguró el entonces primer mandatario.

Ese mismo año (2016), el ex mandatario volvió a prometer el pavimento de esta ruta, esta vez en la población beniana de Guayaramerín.

“Después de recuperar nuestros recursos naturales y las empresas públicas (…) por ese crecimiento económico, ahora tiene garantizado de Trinidad a Guayaramerín una inversión de 1280 millones de dólares, para pavimentar camino de Trinidad a Guayaramerín”, declaró el ex mandatario.

El discurso del ex mandatario, pronunciado en el marco de una visita oficial a la población fronteriza de Guayaramerín, aseguraba el financiamiento total del tramo, parte de lo que el gobierno llamó el corredor Norte Sur, que conectaría Bolivia desde Tarija a Cobija (Pando).

“El gran sueño que tenemos, recorreré y recorreremos ya camino pavimentado de Trinidad hasta Guayaramerín por esa inversión, y así integrando toda Bolivia hermanas y hermanos”, completó Morales.

En noviembre del 2017, en un acto junto al ex gobernador Alex Ferrier, Morales volvió a prometer el asfalto del tramo.

“Este camino pavimentado de Trinidad hasta Guayaramerín, vamos a garantizar, es parte de la agenda 20-25”, declaró Morales.

El mismo 2017, durante su discurso presidencial por el 6 de agosto, Morales volvió a garantizar el tramo caminero.

“En el departamento de Beni, Trinidad-Guayaramerín, pasando creo por 4 5 municipios, tema de inversión tenemos garantizado todo ese tramo”, mencionó Morales.

En su último discurso presidencial, en agosto de 2019, el ex mandatario volvió a mencionar el tramo Trinidad Guayaramerín.

“Solo falta el tramo más grande, que es Trinidad a Guayaramerín, que está tomado en cuenta dentro del plan 20-25”, aseguró Morales aquella última vez.

La protesta y la llegada del Ministro

San Pedro Nuevo es una población beniana, parte del municipio de San Javier, distante a 60 kilómetros de Trinidad. Fue capital de Moxos durante la época colonial, y guarda una gran riqueza cultura al ser una de las más importantes reducciones jesuíticas.

San Pedro se encuentra en medio del tramo que vincula Trinidad con San Ramon, esto es, es parte de la carretera que une la capital del Beni con la ciudad fronteriza de Guayaramerín.

La protesta en San Pedro Nuevo, comenzó los últimos días del mes de julio, demandaba el cumplimiento de los compromisos alcanzados con miembros del Estado Central meses antes, entre los que se especificaba la construcción y asfaltado de la vía Trinidad Guayaramerín.

Al no tener respuesta a sus demandas, los pobladores de San Pedro Nuevo, decidieron iniciar un bloqueo de la ruta que une a Trinidad con prácticamente todo el norte y centro del Beni.

Al bloqueo poco a poco se le fueron sumando instituciones como el Comité Cívico del Beni, transportistas y parlamentarios, lo que provocó la masificación de la medida, hasta llegar a un bloqueo departamental anunciado para el 11 de agosto.

Ese mismo día el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, llegó hasta el Beni y se movilizó hasta el mismo lugar del bloqueo, logrando con los sectores movilizados un acuerdo, que contempla el asfaltado del tramo San Javier San Pedro, de 26 kilómetros de extensión.

Si bien el acuerdo logró que se levante la medida de presión y la desmovilización de los sectores en conflicto, no resuelve la problemática en torno a la construcción y asfaltado del tramo completo, que debería llegar hasta Guayaramerín.

¿Se acabó la plata?

A su llegada a Trinidad, el Ministro de Obras Públicas, dio una conferencia de prensa en el mismo aeropuerto Jorge Henrich de la capital beniana, en esta conferencia la autoridad mencionó que gran parte de los recursos del Estado destinados para la construcción de carreteras, habían sido “robados” durante el gobierno de Jeanine Añez.

“Aquí hay que ser claros y directos también, lastimosamente en un año de golpe de Estado nos dejaron con las arcas vacías, y además se robaron recursos económicos de todas nuestras empresas públicas, y eso es que ha ralentizado también la ejecución de las obras tan importantes que tenemos en el Beni”, declaró Edgar Montaño.