Psicólogos critican proyecto Plan de Salud Mental y lo califican de irresponsable y antiético

López explicó que el Plan de Salud Mental tiene cuatro pilares fundamentales: violencia de género; adicciones a drogas ilícitas y lícitas; grupos vulnerables; y, las patologías propiamente dichas de las enfermedades mentales.

La Paz (ANF).- La directora general de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud, Amelia López Flores, informó que el Plan de Salud Mental para el país está próximo a ser aprobado e involucra la participación de organizaciones vecinales y gobiernos subnacionales para su implementación, así como la capacitación del personal de salud del Primer Nivel y equipos multidisciplinarios para garantizar los recursos humanos necesarios.

El Colegio de Psicólogos de Bolivia cuestionó la propuesta y la calificó de irresponsable debido a que se basa en la Guía de Intervención Humanitaria mhGAP, ideada para emergencias humanitarias -que no es el caso de Bolivia-, y prescinde del personal de salud mental como los psicólogos, a los que el Ministerio de Salud no reconoce todavía como personal de salud, para cubrir la falencia solo con personal capacitado y hasta con voluntarios.

López indicó que un diagnóstico situacional de los recursos humanos reveló un dato preocupante, debido a que no hay muchos psicólogos y psiquiatras en Bolivia para implementar el Plan, por lo que con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) vieron una solución.

“Todos los profesionales que hacen salud en el Primer Nivel -donde se resuelve el 80% de las patologías- van a ser capacitados en el mhGAP, esta metodología de capacitación es muy importante porque tiene tres acápites: mhGAP comunitario, el mhGAP clínico y el mhGAP emergencias”, dijo López en entrevista con ANF.

La funcionaria indicó que ya hay 750 profesionales capacitados en el marco del mhGAP clínico para que puedan reconocer si un paciente tiene alteraciones psicológicas. Refirió que existe en lista más de 10.000 profesionales para ser capacitados.

El mhGAP de atención primaria en salud reconoce ocho patologías como estrés, ansiedad, epilepsia, trastornos bipolares, trastornos de bebidas alcohólicas, consumo de sustancias, adicciones, suicidio, entre otros, y “los que tienen mayor incidencia en la población tendrán una capacidad resolutiva en el Primer Nivel, lo cual nos da margen de poder despoblar la asistencia a los psiquiátricos”.