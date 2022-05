Pruebas del Cenetrop dan negativo e inducen a viruela símica en los dos pacientes

Según el diagnóstico por descarte aplicado en el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop), los análisis realizados a los dos pacientes sospechosos de viruela del mono salieron negativo a nueve enfermedades ya conocidas en la región y que tienen síntomas similiares a la viruela símica. La que falta es la específica sobre el virus, que se hará en Argentina.

El Ministerio de Salud remarcó que, en los dos casos sospechosos, de sexo masculino, el laboratorio del Cenetrop realizó 25 pruebas a cada uno para descartar los diagnósticos diferenciales que se plantean en este tipo de casos, pero todas resultaron negativas; por lo que las dos muestras fueron enviadas a Argentina para que se realice el examen viral.

Entre las pruebas que se les practicaron a los pacientes, que viven en Santa Cruz de la Sierra, está la de PCR, Elisa, rápidas y otras, para detectar dengue, chikunguña, rubéola, varicela zóster, herpes (tipo 1 y tipo 2), sarampión, zika, sífilis y VIH.

Los resultados emitidos por el Cenetrop este fin de semana descartan todas esas enfermedades en su fase activa, según información obtenida por EL DEBER.

El ministro de Salud, Jeyson Auza, reveló que mediante la Dirección de Epidemiología, con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se contactó con el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta, Estados Unidos, para que en las próximas semanas envíen kits específicos de diagnóstico de esta enfermedad para que se puedan hacer pruebas en el país.

De esta manera ya no sería necesario enviar las muestras hacia el extranjero y así el diagnóstico, tratamiento y control será más efectivo y oportuno.

Fernando Pacheco, secretario de Desarrollo Humano y Salud de la Gobernación, informó que ambos pacientes se encuentran estables, aunque el primer afectado sigue internado y aislado en el centro de salud Elvira Wünderlich; mientras que el segundo está aislado y bajo tratamiento y vigilancia epidemiológica en su domicilio.

“El Sedes constató que el segundo paciente cumple con todas las condiciones para seguir las recomendaciones médicas desde casa, por lo que no se vio necesaria su hospitalización”, remarcó Pacheco, a tiempo de remarcar que esta enfermedad solo se contagia por contacto estrecho con un infectado, por lo que pidió a la población “no alarmarse por estos casos”.

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Erwin Viruez, aclaró que no se debe entrar en pánico, “porque esta enfermedad se manifiesta a través de lesiones dérmicas visibles, no como otras patologías, entre ellas el covid”, remarcó.

Viruez subrayó que, al igual que otras enfermedades, la viruela del mono tiene una variante que se presume que sea la que está circulando en países no endémicos. “La diferencia es su letalidad. Se considera que la que está afectando a lugares donde no es común, es la menos letal”, sostuvo Viruez.

Vigilancia

Los dos casos sospechosos de viruela del mono en el país siguen bajo vigilancia epidemiológica permanente. “Están bajo observación tanto los pacientes, como sus contactos”, indicó el director del Sedes.

Del primer paciente, el de 22 años, se sabe que estuvo en contacto con dos personas que llegaron a Bolivia desde España, uno de los países con casos positivos reportados en Europa. Asimismo, se aisló a otras 16 más con las que se relacionó antes de manifestarse las lesiones en las palmas de las manos y los pies.

Del segundo caso, “que no ha estado en contacto con el primero”, aseguró Pacheco, llama la atención de que no haya estado en contacto con nadie del extranjero. Según las investigaciones epidemiológicas, este joven (de 27 años) vive solo con una persona y no ha salido del país en meses.

Desde el Ministerio de Salud

“Es probable que puedan surgir otros casos sospechosos los que serán estudiados, y en caso de detectar de manera positiva un caso de viruela símica, tomaremos las acciones correspondientes para el control del brote”, manifestó el ministro Auza, quien descartó el cierre de fronteras como una medida de control.