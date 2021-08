Propietarios de autos “chutos” amenazan con bloquear carreteras si el Gobierno no aprueba amnistía

La Paz (ANF).- El plazo que otorgaron al Gobierno los propietarios de vehículos indocumentados vence este lunes, en caso de no tener una respuesta, amenazaron con bloquear las carreteras en todo el país. Exigen la nacionalización de 150.000 motorizados

El representante nacional de los Dueños de Autos Indocumentados, Rubén Ferrufino, lanzó la advertencia contra el Gobierno y señaló que están dispuestos a pagar los impuestos correspondientes, con el objetivo de legalizar sus motorizados.

“Si hasta el lunes a las 06:00 no tenemos una respuesta positiva a nuestro pliego petitorio, lamentablemente iniciaremos con los bloqueos. No solamente en Cochabamba. También se están sumando otros departamentos”, señaló Ferrufino.

En una reunión que se realizó el viernes en Cochabamba, la dirigencia definió un pliego petitorio de cinco puntos: exigen a la Aduana Nacional y a la Dirección Nacional de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) suspender la incautación de los motorizados indocumentados.