Productores cruceños denuncian ingreso de maíz transgénico a Emapa proveniente de Argentina

Los productores se declararon en vigilia en Emapa y exigen la presencia de dos ministros y del gerente de Emapa en el lugar para que brinden una explicación, toda vez que el Gobierno no les permite a ellos el uso de semillas genéticamente mejoradas.

La Paz (ANF).- Casi 10 camiones con carga de maíz transgénico se encuentran en los predios de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) en el municipio de San Pedro de la comunidad San José del norte cruceño, así lo denunciaron los productores quienes se encuentran en vigilia en el lugar y piden la presencia de tres autoridades del Estado para que den una explicación.

“Mire están en los silos (almacenamiento) de Emapa, ellos (los del gobierno) dicen que no quieren lo transgénico, queremos saber ¿por qué están ingresando estos camiones a los silos de Emapa? ayer (miércoles) sacamos los test de prueba y los 10 camiones salieron positivo que (los maíces) son transgénicos”, manifestó uno de los productores a la Red Uno.

Otro ciudadano denunció que los camiones son provenientes de Yacuiba ubicada con la frontera de Argentina. Los productores decidieron hacer pruebas al maíz, tomaron pequeñas muestras del producto que se encontraba en cada motorizado, procedieron a machucar hasta que quede como harina le pusieron un líquido, y dijeron que la prueba de test salió positivo a maíz transgénico.

Además, manifestó que los motorizados ingresan al sector con autorización del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag). “Ahora le decimos al Gobierno porque el Senasag le da vía libre y (cuando) nosotros queremos sembrar no nos permiten, nos quieren quitar el terreno porque es prohibido, queremos que el Gobierno nos explique a los ciudadanos del norte”, agregó otro productor.

Los productores se encuentran realizando una vigilia en la puerta de las instalaciones de Emapa e indicaron que quieren la presencia del ministro de Desarrollo Rural y Tierra, Remmy Gonzales, ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca y del gerente General de Emapa, Franklin Flores.

En mayo de este año, Flores recordó que la Constitución prohíbe el uso de semillas genéticamente mejoradas y la internación de alimentos transgénicos.

“La normativa boliviana no permite el uso de semillas y alimentos genéticamente mejorados, la Constitución establece una alimentación sana, saludable y ecológica”, enfatizó la autoridad de Estado.