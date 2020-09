Procurador advierte que estatus de prófugo agravaría la situación de Evo Morales

LA HAYA. En esa línea, Cabrera descartó que es la demanda tenga “tintes políticos” o que se acuse a alguna organización, porque los delitos denunciados son “personalísimos”.

La Paz (ABI).- El procurador general del Estado, José María Cabrera, advirtió este domingo que el estatus de prófugo agravaría la situación del expresidente Evo Morales, ante la Corte Penal Internacional (CPI) radicada en La Haya, donde se interpuso una demanda contra el exmandatario por el grupo de delitos contemplados en “actos inhumanos”.



“Si él (Evo Morales) asume algún grado de inocencia que se apersone, ya sea ante tribunales nacionales por las causas que son de conocimiento público que tiene abiertas, o ante esta instancia internacional (…), Bolivia es un miembro activo de la comunidad internacional, de manera que la situación y el estatus de prófugo le va a agravar la situación de la persona que no se presenta ante los tribunales de justicia”, dijo la autoridad, durante una entrevista en el programa ‘Primero la Verdad’.



El viernes, el Procurador presentó, a nombre del Estado boliviano, en la CPI una demanda contra Morales, el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi y el dirigente cocalero, Leonardo Loza, por “actos inhumanos”, debido a los daños causados en los bloqueos de agosto, que impidieron el abastecimiento de oxígeno, medicamentos y alimentos a la población civil, en plena pandemia.



Cabrera aclaró que la CPI es un organismo internacional que no tiene plazos perentorios legales, además que su objetivo principal es identificar los delitos denunciados y a los responsables, sin ninguna incursión política.



“No es un organismo de deliberación y los aspectos políticos no tienen absolutamente ninguna cabida ante estrados de fiscales internacionales, ni de jueces internacionales. Por esa razón quien se apersona ante los Tribunales Internacionales no son ministerios del Órgano Ejecutivo, sino que la procuraduría General del Estado, que por mandato no es integrante del Órgano Ejecutivo, sino que es un organismo especializado independiente”, explicó.



En esa línea, Cabrera descartó que es la demanda tenga “tintes políticos” o que se acuse a alguna organización, porque los delitos denunciados son “personalísimos”.



“La responsabilidad de estos delitos no es respecto de instituciones o entidades, sino son específicamente, lo dice el Estatuto de Roma, responsabilidades personalísimas. No se está atacando a ningún partido político y menos a una organización sindical (…), como es la Central obrera Boliviana, sino la responsabilidad personalísima del señor Evo Morales y del señor Juan Carlos Huarachi”, detalló.



Reiteró que la CPI podría sancionar los delitos denunciados incluso con cadena perpetua, que podría ser cumplida en un penal de cualquiera de los países miembros que firmaron el acuerdo para estar bajo la jurisdicción de ese tribunal internacional.



“Quien planificó estos delitos tan atroces tiene que pagar su culpa, con las penas que establece este Estatuto de Roma; en el artículo 77, establece la pena de 30 años de presidio e inclusive le da la autorización a los jueces, si ellos consideran que el grado de crueldad ha sido realmente desproporcionado, de inclusive aplicar la cadena perpetua”, sostuvo la autoridad.