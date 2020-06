Prieto: Posiblemente no podamos ni ir a las urnas, la agenda tiene que marcarla la epidemia

La Paz, 22 jun (ABI). – El jefe nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto, alertó el lunes que posiblemente no se logre ni ir a las urnas en las anunciadas elecciones para el próximo 6 de septiembre debido a la curva ascendente de los nuevos casos de COVID-19.





“Posiblemente no podamos ni ir a las urnas (…), yo creo que la agenda tiene que marcarla la epidemia, yo creo que en la medida que tratemos la epidemia, evitemos mayor propagación y muertes, (recién) podemos decir ahora haremos esto”, dijo Prieto, al referirse a las elecciones que finamente fueron impuestas para que se realicen en medio de la pandemia.



Ayer, la presidenta Jeanine Áñez promulgó la Ley para que los comicios se realicen en septiembre, a tiempo de denunciar que recibió una serie de presiones por parte de sus adversarios políticos, como el candidato Carlos Mesa y representantes del Movimiento Al Socialismo (MAS).



Prieto consideró que no es momento de pensar en la política, sino en la gente que está muriendo y que se está enfermando por esta enfermedad que avanza de manera continua y cada vez más acelerada en el país.



Por eso “hago un llamado a mi país, hago un llamado a la población, ¡se está muriendo la gente, no va a haber espacios en los hospitales!”, exclamó la autoridad, en una entrevista con Unitel.



Hasta el momento, el Ministerio de Salud registró 24.388 casos positivos de COVID-19 e incluso el pasado sábado se rompió un nuevo récord en el reporte diario de nuevos infectados llegando a contabilizar 1.036 enfermos en un solo día.



En pasadas horas, la ministra de Salud, Eidy Roca, estimó que el pico más alto de contagios, que puede llegar a los 130.000 casos, se registrará “alrededor de la primera semana de septiembre”.



Aunque Prieto recordó que el incremento o disminución de casos de COVID-19 dependerá del comportamiento de la población.