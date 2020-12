Presidente del TSE informa al Senado que Bolivia cuenta con un padrón electoral sólido y confiable

La Paz (ABI).- El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, informó el martes al pleno de la Cámara de Senadores que Bolivia cuenta con un padrón electoral biométrico sólido y confiable, lo que garantiza la realización de las elecciones subnacionales con datos verídicos y un alto nivel de confiabilidad.

En la vigésima séptima sesión, el titular del Órgano Electoral respondió a la petición de informe oral que solicitaron los senadores Henry Montero, Julio Romaña, Claudia Egüez y Centa Reck sobre la situación del padrón electoral y el sistema de conteo rápido para las elecciones. "Muchos de los temas de interés de los senadores estaban vinculados con la solidez y la transparencia del padrón electoral, brindamos toda la información de sustento que se nos solicitaron y que demuestra que Bolivia tiene un padrón confiable y sólido como señalaron las distintas misiones de observación electoral y también una exhaustiva auditoria de la Organización de Estados Americanos (OEA)", dijo Romero en conferencia de prensa al salir del hemiciclo de la Cámara Alta. Durante su intervención en la sesión, Romero fue tajante en señalar que "este padrón electoral fue sometido a todos los análisis que corresponda para que los ciudadanos estemos con la tranquilidad de que tenemos un padrón sólido y confiable. No existe ninguna observación de fondo, ninguna evidencia, ni indicio de que el padrón electoral de Bolivia tenga problemas serios para poner en duda la integridad de un proceso electoral". Detalló que la OEA realizó una auditoria minuciosa al padrón electoral en el que dio como resultado que el 98,9 por ciento de los datos son confiables y verídicos, al igual que la revisión de otras misiones de observaciones electoral. Romero precisó que también se hicieron tres cruces de información con el Servicio General de Identificación Personal (Segip), con el que también se verificó la veracidad de la identidad de las personas, labor que dijo se hará todas las veces que sean necesarias para garantizar la transparencia de los datos. Con relación al saneamiento del padrón electoral, el Presidente del TSE precisó que esta tarea "es permanente", no se circunscribe a una sola oportunidad y explicó que en ese trabajo se tiene previsto la inclusión de los nuevos votantes que cumplen los 18 años, la actualización de los votantes que cambian de domicilio y la depuración del registro de los fallecidos. Finalmente, Romero informó que aún no se tomó una decisión sobre el uso del sistema de información de resultados preliminares en las elecciones subnacionales.