Presidente Arce: América Latina está en un punto de inflexión tras cuestionamientos al modelo neoliberal

La Paz (ABI).- América Latina vive un momento de inflexión debido a la crisis del neoliberalismo en varios países y ante los procesos electorales en Ecuador y Chile, sostuvo este jueves el presidente Luis Arce, quien destacó el modelo boliviano como una alternativa de desarrollo.

Arce participó en una entrevista del canal brasileño Red TVT en la que estuvieron delegados de la Central Única de Trabajadores (CUT), periodistas, académicos y también el expresidente Lula da Silva, quien envió un mensaje de solidaridad y apoyo para el pueblo y el Gobierno boliviano.

Arce explicó que, en Argentina, se recuperó el gobierno de manos de la derecha debido a que la población constató que el modelo “neoliberal no pudo reinventarse, no pudo adaptarse a los nuevos cambios, y cuando se implementa en los países de América Latina, no da resultados, no da respuestas que el pueblo está esperando para resolver sus problemas”.

Indicó que algo similar ocurrió en México, donde la izquierda retornó al poder político tras varios años de fracaso del neoliberalismo.

“En este momento hay claramente un cuestionamiento a la forma en que el neoliberalismo, la derecha maneja los gobiernos”, indicó el Presidente.

“Nos queda claro, este momento coyuntural es un momento de transformación, un cambio, un punto de inflexión en la política en América Latina y esperemos resultados de Ecuador, de lo que vaya a suceder en Chile”, aseveró.

Añadió que en Chile hay varias protestas debido al desgaste del neoliberalismo.

Frente a las crisis generadas por el modelo de libre mercado, el presidente Arce destacó el modelo boliviano, aunque dijo que el mismo fue truncado 11 meses por un golpe de Estado.

“Bolivia mostró importantes avances. Había bienestar social, había avances en variables sociales, redujimos la mortalidad”, sostuvo el Mandatario, quien destacó la redistribución de la riqueza, la elevación de los ingresos, el aumento de la esperanza de vida “y, de pronto, el golpe de Estado”.

Durante la transmisión del programa televisivo, el expresidente Lula da Silva destacó la recuperación de la democracia en el país, la victoria electoral de Luis Arce, la aplicación de políticas sociales, las políticas de inclusión y reiteró que tiene “un cariño muy especial a Bolivia”.