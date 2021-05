Presidente Arce advierte que si no se liberan las patentes la pandemia acabará con los sistemas sanitarios y muchas vidas más

La Paz (ABI).- El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, advirtió que si no se liberan las patentes para la producción de vacunas contra el coronavirus, la pandemia acabará con los sistemas sanitarios y con muchas vidas más.

“Se está condenando y matando a los más débiles, si no se liberan las patentes, si no se comparte la tecnología, si no llegamos a la inmunización en el tiempo oportuno, la pandemia acabará con nuestros sistemas sanitarios, con muchas vidas más, colapsando además nuestras economías y afectando la estabilidad política y estabilidad de nuestros países”, subrayó el Mandatario durante su intervención en el Foro Internacional de Alto Nivel para la liberación de patentes de las vacunas contra el COVID-19.

La autoridad resaltó que en más de un año de la pandemia se ocasionó, en la mayoría de los países del mundo, una crisis multisectorial que trastocó la economía, las relaciones sociales y la misma política, profundizando la enorme desigualdad que existe entre los países ricos y los países que están en desarrollo.

“En este tiempo de pandemia, la humanidad ha tenido la capacidad científica y tecnológica para desarrollar varias vacunas y producirlas en cantidades enormes, pero no para todos y todas en el mundo, porque la producción está limitada a las capacidades de las empresas que las desarrollaron, que resguardan de esa forma su propiedad intelectual y la tecnología”, mencionó.

En ese contexto, aclaró que la iniciativa de liberalizar las patentes no pretende afectar las ganancias de las empresas que desarrollaron la vacuna, sino que otras que tienen la capacidad tecnológica de hacerlo lo hagan y se pueda cumplir con la demanda mundial y lograr inmunizar al 70% de la población.

“En nuestro caso, Bolivia está dispuesta a pagar un precio razonable por las vacunas, es más, suscribimos contratos para tener las que necesitamos; sin embargo, no se cuenta con la cantidad suficiente, debido a que la producción está circunscrita a determinados estados por lo que los contratos no se cumplen”, mencionó.

Destacó también que a la fecha se hayan sumado 105 países a la iniciativa boliviana para que se liberen las patentes de las vacunas, además de otros Estados y personalidades como Rusia, el Papa Francisco, Estados Unidos, la Unión Europea, expertos en la materia, entre otros.

“Hoy, desde el Estado Plurinacional de Bolivia, desde el corazón de América, como ciudadanos y ciudadanas del mundo, convocamos a los gobiernos de los Estados, a los pueblos de la humanidad, a sumarse al pedido de liberación de las patentes de las vacunas contra el COVID-19, a que se comparta la tecnología necesaria, a cambiar lo que se requiera ser cambiado en las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC)”, exclamó Arce.

Por su parte, el canciller Rogelio Mayta detalló que la propuesta boliviana está encaminada en tres planteamientos: liberación de patentes, implementación y concreción real de las licencias obligatorias, y la modificación de las reglas para poder obtener licencias obligatorias en el marco de la OMC.

“Hay diferentes actores que deberían hacer a la provisión de vacunas, no es cuestión de unos o de otros, sino de todos y deberíamos tenerlo claro, no vamos a poder avanzar sin la participación de los organismos de integración global, regional, los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado”, remarcó Mayta.