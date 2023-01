Presidente Arce: A la Amazonía hay que cuidarla y resolver la calidad de vida de los pueblos indígenas que la habitan

Brasil (ABI). – El presidente Luis Arce afirmó este lunes que la Amazonía que se comparte entre Bolivia y Brasil debe ser cuidada, pero también señaló que se debe resolver la calidad de vida de la gente que vive ahí.

“Nosotros hemos sido muy claros en eso, la Amazonía tenemos que cuidarla, pero también tenemos que resolver la calidad de vida de la gente que vive en la Amazonía. No por cuidar la Amazonía vamos a tener gente que no tenga agua potable, que no tenga electricidad, que no tenga comunicaciones, que no tenga servicios básicos”, indicó el jefe de Estado en entrevista con Telesur.

Arce remarcó que se tienen varias cosas que unen a Bolivia con Brasil como ser las riquezas naturales por la Amazonía y los ríos que se comparten, por ello, señaló que llegó el momento oportuno para mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas que viven en esa zona

“Hay mucha gente de la población boliviana que vive en plena Amazonía, que vive de la recolección de frutos amazónico (…) estamos muy conscientes del respeto que tenemos que tener a la Madre Tierra, pero también estamos muy conscientes que hay que darle a esa gente una sostenibilidad en su desarrollo, en su crecimiento y en su actividad económica”, remarcó la autoridad.

Ante esta situación, mencionó la necesidad de buscar un programa que compatibilice el cuidado de la Amazonía con mejorar la calidad de vida de toda esa población indígenas que vive ahí.

“Hay que darles las condiciones para que puedan vivir cada vez mejor. Necesitan salud, necesitan educación, necesitan servicios también como todos”, afirmó.