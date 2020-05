Presidenta instruye la instalación de un hospital militar de emergencia y destina más dinero para la salud en el Beni

La Paz, 26 mayo (ABI). – La presidenta Jeanine Áñez instruyó el martes la instalación de un hospital militar y domos en el departamento del Beni para atender a los pacientes con COVID-19, además destinó más recursos económicos, equipamiento médico, medicamentos y personal de salud.



“El Gobierno y las autoridades también deben poner su parte, por eso he instruido instalar un hospital militar de emergencia con 160 camas, por eso he ordenado instalar módulos o domos con 60 camas de terapia intensiva, por eso hemos mandado equipos, medicinas, médicos, personal de salud, expertos nacionales e internacionales y por eso hemos hecho un decreto destinando más dinero para la salud del departamento”, dijo Áñez.



La Jefa de Estado remarcó que en esta guerra contra el coronavirus se luchará con todo para salir adelante con el objetivo de cuidar la salud de la población, que se vio afectada con mayor intensidad en regiones como el Beni.



“En el Beni estamos viviendo mucho dolor, pero ese dolor no puede rompernos y (por el contrario) debe fortalecernos para frenar entre todos el virus, esta es una guerra por la vida y la vamos a ganar”, manifestó.



Asimismo, pidió a los benianos ayudar en esta batalla acatando la cuarentena, dictada para contener la propagación del coronavirus, con mucha disciplina porque eso es lo más importante para frenar el virus.



El Beni registró hasta hoy 1.242 casos confirmados de coronavirus y en los últimos días generó gran preocupación en el país porque en pocas semanas pasó de ser una región sin ningún enfermo con COVID-19 a ser el segundo departamento con más personas infectadas.