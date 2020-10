Presidenta felicita a la Policía por el rescate de la bebé Samanta

La Paz (ABI).- La presidenta Jeanine Áñez felicitó a la Policía Boliviana por el trabajo realizado en el rescate de la bebé Samanta, quien fue raptada el 8 de septiembre, en la zona de Villa Fátima de La Paz.



“La bebé Samanta ha vuelto con su familia, las madres sabemos que ¡el amor de los hijos no tiene precio! Felicito el trabajo de la Policía boliviana, que ha detenido a quien la secuestró y esperamos la máxima sanción para no repetir estos hechos”, escribió en su cuenta de Twitter.



La mandataria resaltó que la responsable debe recibir la máxima sanción para que ya no se repita este tipo de hechos.



La tarde de este lunes, tras recibir llamadas de “dos ángeles”, la Policía pudo dar con el paradero de la menor, quien fue secuestrada cuando a penas tenía días de nacida.



La Policía presentó a Silvia Y. como la responsable del secuestro de la bebé Samanta, quien argumentó que lo hizo por que habría perdido a su bebé.

El comandante nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Iván Rojas, informó, de manera preliminar, que el rapto “no perseguía beneficios” económicos y que fueron dos personas, a quienes denominó como “ángeles anónimos”, que dieron referencias precisas para dar con el paradero de la pequeña.