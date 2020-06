Presidenta dona sangre y exhorta a la población a sumarse a la causa para coadyuvar en la lucha contra el COVID-19

La Paz, 12 junio (ABI). – La presidenta Jeanine Áñez donó el viernes sangre y convocó a la población boliviana a sumarse a esta causa, pero sin incurrir en la comercialización de este elemento.



“Exhorto a toda la población que tiene condiciones de salud a que pueda (donar) porque hay muchas personas que están muy necesitadas y más en un momento tan difícil y sensible (por la pandemia de COVID-19)”, dijo Áñez.



En la actual coyuntura de pandemia global se constató que el plasma que se extrae de la sangre de los pacientes recuperados de COVID-19 sirve para mejorar la expectativa de vida de otros enfermos y por eso se requiere ahora más que nunca más donantes.



“No saben lo importante que es para todos los enfermos (de coronavirus) en este momento tener esa esperanza de vida que tanto se necesita, (por eso) exhorto también a que no sea comerciable, (…) ojalá pudieran hacerlo todas las personas que salieron de esta crisis muy dura (…) y si el plasma ahora es una esperanza de vida, yo les exhorto a que no lo comercialicen, seamos más humanos, seamos más solidarios”, agregó.



Por su parte, la ministra de Salud, Eidy Roca, informó que a la fecha ya son más de dos mil personas las que dejaron atrás el COVID-19 en Bolivia y podrían contribuir, con la donación de su plasma hiperinmune, para salvar vidas.



Estamos “en una circunstancia muy oportuna para que esas dos mil personas, que le ganaron la batalla personal al coronavirus, sean militantes de la cruzada colectiva para seguir alentando optimismo en los que más necesitan en este momento”, sostuvo Roca.



Remarcó que la recuperación de cada uno de los pacientes con COVID-19 representa la posibilidad de que por lo menos otras tres personas contagiadas puedan salir de su enfermedad.



“Por eso hoy, en vísperas de la celebración del Día Mundial del Donante de Sangre, invocamos a la solidaridad de nuestros héroes que lograron derrotar la enfermedad en nuestro país para que se conviertan en generadores de esperanzas”, apuntó la Ministra.