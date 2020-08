Presidenta asegura que no existe ningún plan prorroguista

GOBIERNO. Recordó que el TSE fijó los comicios para el 18 de octubre y aseguró que el Gobierno respeta esa determinación.

La Paz (ABI).- La presidenta Jeanine Áñez aseguró el jueves que no existe ningún plan para prorrogar su gestión de Gobierno y pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que fije con seriedad la fecha de realización de los comicios nacionales, para evitar incertidumbre.



“No existe ningún proyecto para prorrogar ni por un solo día el mandato de mi gestión, siempre hemos dicho y lo seguiremos diciendo con firmeza que vamos a ir a elecciones en la fecha que fije el Tribunal Electoral, es ese tribunal y no mi gobierno, quien fija y mueve las fechas de las elecciones”, manifestó en su informe a la nación, en conmemoración al 195 aniversario de la independencia de Bolivia.



Recordó que el TSE fijó los comicios para el 18 de octubre y aseguró que el Gobierno respeta esa determinación, pero pidió al Órgano Electoral que no modifique la fecha de las elecciones, porque sólo causa zozobra en el país.



“El Gobierno acepta de inmediato las elecciones para el 18 de octubre, pero al Tribunal Electoral le pido algo sobre las fechas electorales, sean serios por favor, sean serios y dejen de mover la fecha, sean serios y dejen de jugar con la fecha de las elecciones, mover la fechas de las elecciones a libre antojo causa incertidumbre y además causan movilizaciones e inestabilidad política en el país”, sostuvo.



Advirtió que debido a la emergencia sanitaria que causa la pandemia del coronavirus, no deben realizarse movilizaciones sociales, porque eso sólo pone en riesgo la vida de la población y la economía del país.



Aclaró que su pedido se enmarca en el respeto a la independencia de poderes.



“Le hablo al Tribunal Electoral de poder a poder y respetando profundamente la independencia que tiene como poder del Estado, del mismo modo que le hablo a la Asamblea de poder a poder y respetando de manera milimétrica la independencia de poderes”, manifestó.