Presidenta Áñez entrega 10 respiradores, 260 ítems y camas de tres tiempos para hospitales de Sucre

Sucre, 16 mayo (ABI).- La presidenta Jeanine Áñez entregó el sábado 10 respiradores para emergencias y 260 ítems para personal de salud que serán distribuidos por el Servicio Departamental de Salud (Sedes), además de 30 camas de tres movimientos y equipamiento médico a favor de los hospitales de Sucre, con el propósito de fortalecer la lucha con la pandemia del coronavirus.

En un breve acto, celebrado en el patio de la Casa Municipal de Cultura, la Mandataria aclaró a la alcaldesa de Sucre, Rosario López, que las necesidades de ese municipio las tienen todos los municipios del país y que se hacen todos los esfuerzos por levantar un sistema de salud en tan corto tiempo.

“Alcaldesa, las necesidades que ustedes tienen en su municipio, las tienen en todos los municipios del país, eso me llena de preocupación, de frustración, de no poder atender a todos los municipios como se lo merecen, porque evidentemente levantar un sistema de salud en tan corto tiempo es muy difícil. Encontrar tantas falencias en los hospitales, tanta falta de recursos humanos, no está siendo fácil (…), pero estamos haciendo todos los esfuerzos por ayudar”, dijo la Presidenta.

Destacó que los respiradores entregados soy muy útiles porque salvan vidas y son fáciles de manejar, además de gran utilidad, tanto en la ciudad como en los municipios rurales.

Aclaró que se continuarán recibiendo respiradores las próximas semanas, entre ellos los convencionales que necesitan alrededor de 170 especialistas de terapia intensiva que existen en Bolivia.

Informó que por la crisis mundial para el Gobierno no fue fácil conseguir los respiradores.

“He sufrido igual que ustedes para conseguir respiradores porque en todo el mundo hay una demanda para conseguirlos”, enfatizó la Mandataria.

Por su parte, el Ministro de Salud, Marcelo Navajas, explicó las características técnicas de los respiradores entregados y dijo que “este equipo lo que hace es salvar la vida en el momento que se necesita para transportar un paciente de un centro a otro, puede dar varias horas de autonomía, es de equipamiento Siemens y está aprobado por la Unión Europea. Se usa en la Unión Europea y es para este fin”.

Aclaró que los equipos convencionales, que son mucho más sofisticados, irán llegando y también se distribuirá en todo el país.

Finalmente explicó que se tuvo que hacer unos ajustes al laboratorio PCR instalado en el hospital San Pedro Claver de Sucre y que en hasta 48 horas, estará arrojando resultados.