Presidenta Áñez: Acataremos todo lo que establezca el TSE; llamarnos prorroguistas es injusto

Tarija, 16 junio (ABI).- La presidenta Jeanine Áñez afirmó este martes que acatará la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre la fecha que se defina para las próximas elecciones generales y consideró que es injusto que se acuse al Gobierno de prorroguismo.

“Nosotros estamos por la vida y protección de la salud de todos los bolivianos, pero vamos a acatar todo lo que establezca el TSE, porque también nosotros queremos elecciones; llamarnos prorroguistas no solamente es irresponsable, sino, injusto”, manifestó la Jefa de Estado, durante la entrega de equipamiento médico e ítems en Tarija.

Sin embargo, remarcó que no le parece responsable ir a las elecciones sin tener los elementos suficientes que permitan saber con exactitud si el día de los comicios habrá riesgo de contagio entre los ciudadanos que acudan a las urnas, en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19.

“Eso se tiene que tener en cuenta y yo creo que postergar (las elecciones) probablemente un mes o dos meses no le va a hacer daño a nadie, es más, todos los bolivianos vamos a ganar con ello”, sostuvo.

Por eso -según la Presidenta- incluso se mandó una carta a la presidenta del Senado, Eva Copa, para que explique las valoraciones médicas o de otros expertos sobre el riesgo de ir a las urnas en esta situación.

Pero “nosotros como Gobierno y yo, como candidata, no me voy a oponer a la fecha que establezca el TSE porque necesitamos tener certidumbre en nuestra democracia, porque no es fácil gobernar en las condiciones que se lo está haciendo, con una Asamblea Legislativa que lo único que hace es boicotearnos y que no nos ayuda para llevar adelante esta crisis sanitaria”, apuntó.

Hace poco, el Senado sancionó la Ley 691 de modificación de la Ley 1297 de Postergación de las Elecciones Generales 2020, que define el 6 de septiembre como plazo máximo para la realización de los comicios, después de que el TSE envió al Legislativo un proyecto de Ley para ese objetivo.