Por segundo mes consecutivo se registra récord en exportaciones

laRazon.- A mayo de este año se exportó un valor de $us 5.715 millones.

Ya van dos meses seguidos que las exportaciones nacionales registran un récord. Datos del INE muestran que a mayo de este año llegaron a $us 5.715 millones, el registro más alto desde 2014, cuando las ventas alcanzaron $us 5.479 millones.

El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, informó que el crecimiento de las exportaciones al quinto mes de este año fue del 37,5% respecto a similar periodo del año pasado.

Según datos del Ministerio de Planificación con base en el Instituto Nacional de Estadística (INE), las exportaciones a mayo de 2021 llegaron a $us 4.158 millones y al mismo período de 2022 sumaron $us 5.715 millones.

“Podemos ver que en términos de exportaciones de valor, las exportaciones han llegado a 5.715 millones de dólares”, dijo la autoridad en conferencia de prensa.

Mayo es el segundo mes en registrar un récord en las exportaciones, ya que a abril, Bolivia alcanzó los $us 4.278 millones respecto a 2014 cuando al mismo periodo de ese año se exportó un valor de $us 4.228 millones.

Cusicanqui destacó que la principal actividad económica que tuvo un mayor crecimiento fue la de industria manufacturera que alcanzó al 51% del total exportado hasta el quinto mes.

“Dentro de lo que son las exportaciones, uno de los principales sectores está (el de) la extracción de hidrocarburos, exportaciones que han llegado a 1.170 millones de dólares, pero el principal sector que ha contribuido es la industria manufacturera”, añadió.

Respecto a los principales mercados de destino de la producción boliviana están India, Brasil, Argentina, Colombia y Japón.

Cuisicanqui atribuyó las cifras positivas en materia de exportaciones a la reactivación económica que impulsa el Gobierno del presidente Luis Arce tras la crisis sanitaria de 2020 donde el país registró número negativos.

“Como Gobierno nacional lo que vamos viendo es que se va ratificando la reconstrucción de la economía boliviana”.

Asimismo, las importaciones bolivianas se concentran en dos grandes rubros vinculados a la importación de materias primas y productos intermedios y bienes de capital. “Entre ambos suman aproximadamente el 81%”.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Planificación, las importaciones a mayo de 2022 cifraron en $us 4.633 millones y al mismo periodo del año pasado llegaron a $us 3.356 millones.

El superávit alcanzó los $us 1.082 millones

La balanza comercial a mayo de este año registró un superávit comercial positivo de $us 1.082 millones, debido a que las exportaciones nacionales llegaron a los $us 5.715 millones y las importaciones a $us 4.633 millones.

“Entre enero y mayo de 2021 teníamos un superávit de 769 (millones de dólares) y entre enero y mayo de este año hemos llegado a 1.082 millones de superávit comercial”, dijo el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui.

Según los datos presentados por la autoridad, en lo que va del año, Bolivia registró una balanza comercial positiva cada mes.

En enero fue $us 238 millones, en febrero $us 117 millones, en marzo $us 220 millones, en abril $us 227 millones y en mayo alcanzó los $us 280 millones.

Dijo que el superávit comercial continúa en crecimiento.