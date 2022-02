Policía y Fiscalía negaron atención, tras siete horas recién reciben denuncia de violación a adolescente

La Paz (ANF).- De oficina en oficina la derivaban la tarde de este miércoles a una madre que intentaba hacer una denuncia de agresión sexual contra su hija adolescente. Los funcionarios de la Policía Nacional y la Fiscalía argüían que estaban fuera de horario, no había sistema o no les correspondía; tras siete horas, recién recibieron el caso y bajo amenaza de queja pública.La angustia de las víctimas comenzó la noche de este martes cuando la madre evidenció la agresión sexual contra su hija de 14 años cometido por otro adolescente.

Por la mañana acudieron a la Fuerza Especial de Lucha Contra El Crimen (FELCC) y le dijeron que debía asistir primero a la Defensoría Municipal. Con la primera diligencia en marcha, la adolescente recibió valoración psicológica y luego, con los funcionarios municipales acudió a las 13.00 a la FELCC para hacer la denuncia en la División Menores, pero allí le objetaron la atención bajo el argumento que estaban fuera de horario.

“Le dijeron que no podían hacer acción directa porque estaban fuera de horarios de oficina y no tenían la posibilidad de hacer nada porque no tenían sistema”, denunció la abogada interna de la jefatura de la Defensoría Municipal de La Paz, Rita Paredes a la ANF.

La “negligencia” de los funcionarios se replicó con los fiscales de turno de la División Menores, quienes le dijeron que no podían hacer acción directa porque no había una persona aprehendida, pese a que la madre de la joven facilitó datos del agresor.

“El fiscal de turno dijo que no le corresponde hacer acción directa y que es la FELCV (Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia). La derivan y allí le dicen que no es su competencia, sino es de División Menores”, agregó Paredes.

Relató que por siete horas caminaron para recibir por lo menos un examen médico forense para la adolescente, quien se quejaba de dolor. “Hay negligencia, estamos viendo que ninguna de las dos autoridades, tanto en FELCV y FELCC no quieren coadyuvar para hacer una acción directa para esta víctima”, dijo la jurista de la municipalidad paceña.

Cerca de las 18.30 recién se presentó un funcionario de la Fiscalía en la División Menores de la FELCC y recibió el caso, pero “luego que amenazamos con ir a la prensa”, sostuvo Paredes. La investigadora ordenó la aprehensión del agresor.