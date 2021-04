Policía presume que Núñez y Pinckert siguen en Bolivia, aún no inicia búsqueda internacional

La Paz (ANF).- El director nacional de Interpol-Bolivia, coronel Pablo García, informó este lunes que la Policía presume que los exministros Yerko Núñez y María Elva Pinckert, ambos con orden de aprehensión por distintos casos, siguen en el país, por eso, aún no activaron su búsqueda en otros países con el sello azul de Interpol.

“Nosotros no estamos haciendo todavía la búsqueda a través de otros países con el sello azul”, manifestó el jefe policial.

Señaló que la Policía y Migración coordinan controles permanentes para dar con el paradero de ambas exautoridades y conducirlas ante un fiscal para que presten declaración.

García explicó que de acuerdo a los reportes oficiales ninguno de los mencionados registra salida del país por algún puesto legal fronterizo, por eso, continúan las tareas de búsqueda en territorio boliviano.

“Nosotros en el trabajo realizado con la oficina de Migración, hemos detectado que no tenemos un control migratorio (registrado), por lo tanto, la señora Pinckert y el exministro Yerko Núñez, por el momento se supone que están todavía en nuestro país”, refirió.

Consultado sobre una aparente salida de las dos exautoridades, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo “esta información la tenemos bajo reserva y estamos esperando la confirmación”.

En días anteriores, Núñez y Pinckert se declararon en la clandestinidad, luego de que se conociese la emisión de órdenes de aprehensión en su contra, el primero involucrado en el supuesto “golpe de Estado”, y la segunda por no presentarse a declarar dentro de un proceso por nombramiento ilegal de un miembro del directorio del servicio de agua en Sucre.