Planta de Urea supera el 100% de su capacidad instalada y produce 2.105 toneladas en un día

La Paz (ABI).- La Planta de Amoniaco y Urea (PAU) “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, ubicada en Bulo Bulo (Cochabamba), superó el sábado el 100% de su capacidad instalada al producir 2.105 toneladas diarias, 5 toneladas por encima de su meta, informó este domingo el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen.

“Logramos sobrepasar las 2.100 toneladas en la producción de urea lo cual para nosotros es un hito histórico. El día de ayer (por el sábado) tuvimos 2.105 toneladas producidas”, afirmó Dorgathen en el programa Las 7 en el 7, transmitido por Bolivia TV.

Desde el jueves la PAU “Marcelo Quiroga Santa Cruz” empezó a operar al 100% de su capacidad instalada con lo que la producción del fertilizante subió de aproximadamente 1.700 a 2.100 toneladas diarias.

En 2020, la PAU fue paralizada durante el gobierno de facto de Jeanine Añez ante malos manejos y daños en equipos de punta.

Desde su reactivación, en septiembre de 2021, este complejo petroquímico mantiene una producción estable para el mercado interno y para los compromisos de exportación.

Con la finalidad de lograr una mayor eficiencia, se efectuaron diversas actividades de mantenimiento programado por parte de personal técnico especializado de las empresas internacionales como Fincantieri, Elliott, Baker Hughes, Mitsubishi Corporation, Jhon Crane, Yokogawa y Johnson Matthey, entre otras. Además, de la participación del personal boliviano.

La demanda de urea en la región y en el mundo es creciente, resultado del incremento de la agroindustria, para satisfacer las necesidades de seguridad alimentaria.

De hecho, en el primer cuatrimestre de este año, la PAU generó $us 100 millones por la venta del fertilizante, cifra que supera de lejos las ventas registradas en 2018, 2019, 2020 y 2021 que no sobrepasaba los $us 75 millones.

Con la puesta en marcha al 100% de su capacidad instalada, YPFB prevé generar, hasta diciembre de este año, unos $us 400 millones en ventas.

Datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), con base en información del Instituto Nacional de Estadística (INE), dan cuenta que, hasta junio de este año, el país exportó más de 225.245 toneladas de urea, por un valor de $us 136.492.455.

Las ventas se las hizo a cinco países, siendo su principal destino Argentina con el 46% del total, seguido de Brasil (41%), Perú (8%), Uruguay (5%) y Paraguay (0,2%).

A escala mundial la urea es utilizada principalmente en la producción de arroz, maíz, trigo, caña de azúcar, sorgo, papa, pasturas, frutales, hortalizas y otros.