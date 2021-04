Piden al Gobierno hacer una “lectura real” de la economía y evitar el alza salarial

La Paz (ANF).- El presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Néstor Conde, reiteró este jueves al gobierno el pedido de desistir del incremento salarial para esta gestión por el riesgo de perder fuentes de empleo.

“Nosotros habíamos planteado claramente que el tema del incremento salarial no se debe dar en este año por el tema de la cuarentena y todo lo que ha habido, el gobierno tiene que hacer una lectura real de lo que está pasando con el aparato productivo, caso contrario estarían en riesgo muchas fuentes empleo”, manifestó Conde.

El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, expresó su preocupación ante un posible incremento que obligaría a las empresas a pasarse al sector informal o a reducir la planilla de trabajadores.

“Es una preocupación en el sentido de que no hay la más mínima posibilidad de hacer incremento salarial, salvo que eso lleve a una reducción de la planilla o a que muchas empresas el día de mañana tengan que pasarse al sector informal y ya sabemos lo que eso acontece”, apuntó.

Dijo que cuando la norma se hace rígida y las obligaciones están por encima de lo que pueden hacer las empresas legalmente establecidas, “lo que pasa es que se informalizan y con eso se precariza el empleo, entonces el remedio llega a ser peor que la enfermedad”.

Remarcó que no hay condiciones en las empresas para un incremento salarial y lo que se debería hacer es “ponerle el hombro al país tanto las empresas que generan los empleos y los trabajadores que se benefician de esos empleos”.

Este jueves, el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, informó sobre el inicio de las negociaciones con el Gobierno sobre el pliego petitorio en el reiteran la propuesta de incremento salarial del 5% al haber básico y al mínimo nacional.

Huarachi informó que se instaló la primera mesa para iniciar el diálogo con uno de los ministerios, y el lunes continuarán las reuniones con las carteras de Economía y Trabajo.