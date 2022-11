PGE 2023: Gobierno proyecta 4,86% de crecimiento del PIB, inflación de 3,57% y sin variación el tipo de cambio

La Paz (ABI).- El Gobierno presentó este lunes el Proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2023, en el que prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 4,86%, una inflación de 3,57%, y el tipo de cambio sin variación.

Según los datos oficiales, la tasa de crecimiento del PIB pasa de 5,10%, proyectado para 2022, a 4,86% para el año siguiente; la inflación de 3,40%, en el PGE 2022, a 3,57%.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, explicó que los principales objetivos del PGE 2023 son garantizar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de las finanzas, profundizar el proceso de industrialización con sustitución de importaciones, fortalecer el aparato productivo con políticas de incentivo y fomento a la productividad, continuar con la ejecución de políticas sociales con la redistribución de excedentes y consolidar las políticas de acceso universal y gratuito a la salud y educación.

En cuanto al presupuesto agregado, pasa de Bs 304.045 millones, en 2022, a Bs 317.129 millones en 2023, lo que significa un incremento de 4,3%.

Y el consolidado pasa de Bs 235.090 millones, en 2022, a Bs 243.950 millones en el año siguiente, lo que implica un incremento de 3,8%.

“En términos consolidados de ingreso y gasto por nivel institucional vemos que órganos del Estado tienen un ingreso de Bs 128.493 millones y un gasto de Bs 84.160 millones; las empresas públicas un ingreso de Bs 79.588 millones y un gasto de Bs 77.690 millones”, detalló Montenegro.

En el caso de los municipios éstos tienen un ingreso de Bs 8.655 millones y un gasto de Bs 17.476 millones; las gobernaciones tienen un ingreso de Bs 1.941 y unos gastos de Bs 8.052 millones.

La autoridad destacó el aporte de las empresas públicas que generan, en la mayoría de ellas, un exceso de ingresos sobre gastos, utilidades netas operativas y un resultado operativo positivo.

“El presupuesto consolidado de los ingresos de las empresas públicas representa un 32% del total; los órganos del Estado, 52%; y 14,7 % las entidades descentralizadas. Esto va a financiar todo lo que es el funcionamiento de órganos del Estado, empresas públicas, entidades descentralizadas, administraciones municipales y departamentales, universidades públicas”, señaló.

En el tema de la recaudación tributaria de 2022 al 2023 existe un incremento de 6,1%, al pasar de Bs 50.470 millones a Bs 53.557 millones.

“En términos de ejecución de 2022, teníamos programado Bs 38.474 millones y hemos terminado ejecutando Bs 45.237 millones, o sea un 18.8 % más alto que lo que estábamos programando; estamos ejecutando más de lo programado”, dijo Montenegro.

Se programó que el presupuesto consolidado de operación de las empresas públicas será de Bs 61.111 millones; del total, a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) le corresponde Bs 46.248 millones; Boliviana de Aviación (BOA), Bs 2.713 millones; la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), 2.162 millones; la empresa minera Vinto, Bs 1.717 millones; la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Bs 1.209 millones; la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Bs 1.084 millones; y el resto de entidades públicas Bs 5.942 millones.

“En inversión pública, se establece un presupuesto de $us 4.006 millones; del que 42 % está destinado al sector productivo, con $us 1.671 millones; un 26 % al sector social con $us 1.024 millones; y 24% a infraestructura con $us 959 millones”, sostuvo, entre otros datos del PGE 2023.