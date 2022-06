Pese a escasez del maíz, Emapa dice que garantiza producción de huevo

Santa Cruz (el deber).- Después de que el sector avicultor alertara sobre un futuro desabastecimiento de huevo, la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) garantizó la producción de este alimento en el país con la entrega de 58 toneladas (t) de maíz por mes a cada granja avícola.

“Soberanía Alimentaria, el Gobierno nacional a través de Emapa – Bolivia garantiza la producción de huevo con la entrega de 58 toneladas de maíz por mes al sector avícola”, publicó el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP) en su cuenta de Facebook.

El gerente general de esta compañía estatal, Franklin Flores, detalló que la estatal Emapa entrega cada mes 58 t de maíz a las granjas que tienen 79.500 pollos.

“Nosotros hemos acortado inclusive trámites administrativos en cuanto a la entrega, nos hacen el depósito y les entregamos al día siguiente. En nuestros silos todavía tenemos grano y seguimos acopiando y vamos a garantizar el grano”, señaló.

Enfatizó que el Estado boliviano garantiza la seguridad y soberanía alimentaria al país.

El avicultor Teodoro Talabera Cutipa, quien se dedica a la crianza de pollos, en la zona Lechuguillas, en el departamento de Chuquisaca, afirmó que el abastecimiento de maíz de Emapa es normal a este sector.

“El pueblo tiene que estar tranquilo, pollo no va a faltar. Estamos produciendo como lo que es. En Chuquisaca estamos recibiendo maíz de manera normal”, remarcó el productor, según reporte de la agencia ABI.

Este año Emapa incrementó el suministro de maíz de 30 t a 58 t a los avicultores y de 30 t a 45 t a los porcinocultores, para que se mantengan estables los precios de las carnes de pollo y de cerdo, huevo y leche.

Grano de Emapa no llega a todos

Sin embargo, la Asociación Nacional de Avicultores (ANA) dijo que el suministro de maíz de Emapa no llega a todos. Detalló que el sector demanda de forma anual 900.000 toneladas de maíz al año, mientras que la compañía solo tiene capacidad para almacenar 200.000.

“El huevo puede llegar fácilmente a costar entre Bs 1 y Bs 3 si es que no hay la producción necesaria. A mediano plazo va a haber una falta si no solucionamos el problema del maíz, eso va a hacer que suba este alimento o, peor aún, que no haya (en el mercado), como ha sucedido en otras épocas en el país”, dijo el presidente ANA Ricardo Alandia.

Desde hace más de un mes el sector pecuario se declaró en emergencia debido a la escasez de este grano. Una fuerte sequía hizo que más del 50% de la producción del sur de Santa Cruz se perdiera. A la fecha, la Asociación de Productores de Maíz y Sorgo (Promasor) calculó una pérdida de 500.000 toneladas de este grano.

Sin embargo, desde el Gobierno aseguraron que la pérdida solo fue de 50.000 toneladas.