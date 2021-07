Personas con VIH sufren la desigualdad y se duplica el riesgo de morir por Covid-19

La Paz (ANF).- La gran mayoría de los países concentran aún su atención en la gestión de la pandemia y los planes de vacunación contra el coronavirus. Sin embargo, para el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA (ONUSIDA), las crecientes desigualdades impiden que las personas que viven con el VIH accedan a las vacunas y sus posibilidades de morir a causa de ese padecimiento son dos veces más grandes que las de la población en general.

Un estudio difundido hoy por parte de este organismo da cuenta que este sector de la población corre un mayor riesgo de enfermar de gravedad por el coronavirus y subraya la doble amenaza a la vida de los seropositivos: el SIDA y el Covid-19, por lo que deplora que no reciban ni las inmunizaciones ni el tratamiento que necesitan.

Asimismo, informa que las poblaciones clave y los niños se mantienen rezagados en el acceso a los servicios relacionados con el VIH.ONUSIDA detalla que al menos ‪800.000‬ niños portadores ese virus no reciben el tratamiento que necesitan para sobrevivir.

El Programa de la ONU acusó a los países ricos y a las corporaciones de monopolizar la producción y distribución lucrativa de las inmunizaciones Covid-19, que podrían salvar millones de vidas en el mundo en desarrollo.

“Los países ricos de Europa se están preparando para disfrutar del verano, ya que sus poblaciones tienen fácil acceso a las vacunas Covid-19, mientras que el Sur global está en crisis”, dijo Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONUSIDA.

Según los datos de la agencia, en África subsahariana vive el 67% de los seropositivos, pero hasta ahora no llega al 3% el número de ellos que ha recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19.

Del mismo modo, los servicios de prevención y tratamiento del VIH se han interrumpido o alterado, dejando desprotegidas a las poblaciones clave y a los niños y adolescentes, reportó la agencia de la ONU.

En 2020 se registraron 1,5 millones de nuevas infecciones por VIH en el mundo, el 65% de ellas entre las personas que se inyectan drogas, las mujeres transgénero, los trabajadores sexuales y los hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, así como las parejas sexuales de estas poblaciones clave.