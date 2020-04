Personas con capacidades diferentes podrán cobrar la Canasta Familiar desde el 27 de abril

Así lo informó el ministro de Economía, a tiempo de señalar que en el caso de las personas con una discapacidad grave se activará el pago a domicilio. Las personas con casos moderados también está incluidas en esta lista.

Santa Cruz (ElDeber.com.bo).- Desde el 27 de abril las personas con capacidades diferentes podrán cobrar en cualquier entidad financiera la Canasta Familiar (una medida estatal que otorga Bs 400 para cubrir necesidades básicas durante la cuarentena) y el habitual bono de discapacidad. Así lo informó el ministro de Economía, José Luis Parada, a tiempo de agregar que con esta medida también se beneficiarán personas con “discapacidad moderada”.

Se prevé que a partir de dicha fecha también se incluya a las madres que cobran el bono Juana Azurduy, otro de los grupos beneficiados que es completado por personas de la tercera edad que solo reciben la Renta Dignidad y no así otra renta o jubilación.

Parada insistió en no peregrinar a las más de 1.800 sucursales y agencias (de las 61 entidades financieras habilitadas para realizar este pago) el día que no corresponde, por lo que pidió respetar el último dígito de la cédula de identidad para circular y acudir a las entidades. Además, sostuvo que se deben evitar las aglomeraciones, no llegar de madrugada (la atención es en la mañana hasta el mediodía) y acudir a la entidad que al beneficiario le quede más cercana.