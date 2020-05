Pacientes con VIH/Sida, entre los más afectados por la cuarentena

Los que viven en zonas rurales son los que más problemas tienen para acceder a los medicamentos. Los positivos para VIH y los que tienen Sida constituyen uno de los grupos más vulnerables frente al coronavirus

Santa Cruz (ElDeber.com.bo).- A Ramona se le murió el esposo por coronavirus. Era vulnerable, tenía diabetes y ya le habían amputado una pierna. Ella es VIH positiva, todavía no sabe si tiene Covid-19, igual que su hija.

A su esposo lo enterraron en fosa común, es lo que su economía le permite. Encontrar comida ya era complicado durante la cuarentena, a veces tenía que hacer fila en la olla común de su barrio, otras lavar ropa para ganar unos pesos. El restaurante en el que trabajaba dejó de atender debido a la emergencia sanitaria.

Dentro de todo, tiene la suerte de vivir en zona urbana, así que se aprovisionó de los medicamentos gratuitos para tratar el VIH, ante el anuncio de la cuarentena.

Alisa (26) vive con VIH/SIDA en una comunidad rural en La Paz. Cada dos meses viaja al menos seis horas para recoger sus medicamentos. Su comunidad no tiene un centro de VIH y si los vecinos descubren que vive con VIH, podría enfrentar el estigma y la discriminación.

Durante la cuarentena por Covid-19, Alisa no puede viajar y no ha tomado sus medicamentos para el VIH desde el 7 de abril.

Según Gracia Violeta Ross, fundadora de la Red Boliviana de Personas que Viven con el VIH y becaria de las Nuevas Voces del Instituto Aspen 2020, si bien las medidas adoptadas ayudaron a aplanar la curva y evitar una mayor propagación del coronavirus, el enfoque no consideró adecuadamente las necesidades de las personas que viven con enfermedades crónicas, desde el VIH/SIDA hasta la diabetes.

“Estos grupos necesitan medicamentos regulares (y con frecuencia diarios), que han sido difíciles o imposibles de obtener; requieren un cuidado constante que se descuida; necesitan chequeos y tratamientos regulares que se retrasan indefinidamente”, sostuvo.

Según ella, si no se realizan modificaciones a las estrictas medidas de cuarentena en Bolivia y en otros lugares, y se establecen políticas proactivas para atender a los que ya están enfermos, se verá un incremento en las enfermedades crónicas y sus complicaciones.