Organizaciones protagonizan multitudinaria marcha en demanda de justicia en el Día Internacional de la Mujer

La Paz (ABI).- Diferentes colectivos y organizaciones sociales de mujeres se reunieron este martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en la ciudad de El Alto y ahora inician una marcha hasta el centro de la urbe paceña en reivindicación de sus derechos.

Se realizará un mitin de protesta, donde entregarán propuestas de ley a las autoridades nacionales para transformar la justicia y garantizar el derecho a la vida de las mujeres bolivianas.

“Hay que hacer estos cambios estructurales que se vienen, hay normativas que tenemos de avanzada, pero la estructura judicial es el problema (…) hay que hacer cambios y esa es una de la principales peticiones de esta marcha”, aseveró Wendy Pérez, directora del Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización.

Aseveró que Bolivia tiene normativas avanzadas a favor de las mujeres; sin embargo, lamentó que aún existan vacíos legales que son aprovechados por malos operadores de la justicia que permita que los agresores de mujeres queden libres.

Rememoró el caso del feminicida serial Richard Choque, quien fue liberado pese a contar con una sentencia ejecutoriada sin derecho a indulto y que tras ello volvió a cometer más feminicidios y delitos, lo que develó un serio problema en la administración de la justicia y algunos malos operadores.

“El haber soltado a un feminicida es el reflejo de la justicia y hay que hacer cambios, y es una de las peticiones de la marcha”, indicó.

Por su parte, Zenobia Ticona, miembro de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas, destacó la participación de las mujeres de las 20 provincias de La Paz y otros departamentos que marchan esta jornada en demanda de la reivindicación de los derechos y en búsqueda de justicia.

“Queremos justicia. ¡Basta de violencia! ¡Basta de feminicidio! No hay justicia para los pobres, ya no más fiscales que se presten por plata y no a la conciencia, exigimos que haya justicia”, sentenció.