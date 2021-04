Ordenan cárcel para exministro Characallo y exdirector por cinco meses por cobros ilícitos

La Paz (ANF).- La jueza Tercero Anticorrupción de La Paz, Claudia Castro, dispuso este jueves la detención preventiva del exministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, y del exdirector Nacional de Tierras de ese ministerio, Hiper García, por cinco meses, ambos involucrados en cobros irregulares para el saneamiento de tierras en el departamento de Santa Cruz.

“La jueza ha determinado la detención preventiva de mi defendido en el penal de Palmasola, tomando en cuenta que no tendría un domicilio, pese a que se ha hecho un allanamiento al domicilio ayer, y se ha establecido que él podría influir en el testigo”, informó César Rojas, abogado del exministro Characayo.

La Fiscalía había solicitado seis meses de detención, pero la jueza dispuso que sean cinco, tras unas cuatro horas de audiencia. El exministro y el exdirector fueron procesados por los delitos de cohecho pasivo propio, concusión, beneficios en razón del cargo y uso indebido de influencias.

En el caso de Hiper García, debe cumplir con la reclusión preventiva en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz.

El abogado dijo que el traslado de su defendido a Palmasola, Santa Cruz, podría concretarse hasta la próxima semana, porque se deben cumplir con algunos procedimientos y trámites judiciales.

Informó que en audiencia interpuso la apelación porque considera que la Fiscalía no presentó elementos de convicción y espera que una instancia superior revoque la medida dispuesta contra su defendido.

Ambas exautoridades fueron aprehendidas en flagrancia la noche del martes en el paseo de El Prado de la ciudad de La Paz en posesión de $us 20.000 que supuestamente habían cobrado de manera ilegal para un trámite de saneamiento y titulación de tierras.

Según la denuncia de la víctima, los $us 20.000 fueron un adelanto de un total de $us 380.000 que se cobraría para el saneamiento de tierras.

La Fiscalía informó que cuenta con evidencias colectadas que serán analizadas en el proceso de investigación. La Policía continúa con las investigaciones, no solo en Santa Cruz, sino también en otros departamentos, ya que habría otras dos personas involucradas en esta presunta red de corrupción.