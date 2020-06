OPS/OMS: Cada quien es responsable de cumplir medidas de bioseguridad

La Paz, 1 junio (ABI).- El representante de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), Alfonso Tenorio, aseguró el lunes que no se puede poner en riesgo la salud de la gente por la falta de compromiso de algunas personas, porque cada quien es responsable de cumplir las medidas de bioseguridad, independientemente del control que puedan hacer las autoridades, ante la flexibilización de la cuarentena por el coronavirus COVID-19.



“Cada quien es responsable de aplicar las medidas, nadie nos obliga a estar haciendo colas sin distanciamientos (…) No se puede poner en riesgo por la falta de compromiso de las personas”, dijo a BTV.



A partir de esta jornada, el departamento de la Paz, además de otras regiones flexibilizaron la cuarentena y retomaron sus actividades económicas, después de haber estado durante dos meses acatando un aislamiento total con el fin de contener la propagación de esa enfermedad que afectó a más de 180 países en el mundo.



Tenorio hizo la invitación a la población a “cuidarse” porque depende de la actitud de todos como “individuos” el asumir las medidas de bioseguridad de manera responsable, antes que las instrucciones gubernamentales.



Adelantó que la OPS/OMS estará “atento” a la evaluación que realicen las autoridades nacionales, departamentales y municipales en unos siete a 14 días sobre el ascenso o descenso de esa enfermedad en el país.



Asimismo, recomendó a la población quedarse en casa si es que las condiciones personales, familiares y económicas les permite mantener su autoaislamiento.



“Lo que debemos hacer es intentar poner de nuestra parte para que esto no siga incrementándose”, acotó.