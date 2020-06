ONG Save The Children entrega equipos de bioseguridad y pone a disposición recursos humanos para la lucha contra el COVID-19

La Paz, 23 junio (ABI).- La ONG Save The Children entregó el martes al Ministerio de Salud equipos de bioseguridad, además que puso a disposición recursos humanos para fortalecer la lucha contra el coronavirus COVID-19.



“Transmitir nuestro profundo agradecimiento por apoyar al Gobierno boliviano para atender de manera mancomunada e integral la emergencia frente al COVID-19”, dijo la ministra de Salud, Eidy Roca, durante el acto de entrega.



Explico que el lote consiste en un lote de equipos de bioseguridad para fortalecer el diagnóstico y hospitalización de pacientes contagiados con coronavirus, como barbijos quirúrgicos y barbijos N95, lentes de protección, cubre zapatos, gorros, guantes, protectores faciales, y alcohol en gel, además de concentradores de oxígeno y termómetros digitales.



Roca agradeció también el apoyo de Save The Children en la contratación de profesionales estadísticos para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Información en Salud, además de informáticos, y de una estrategia comunicacional con material audiovisual.



Indicó que esa ONG también brindará apoyo en recursos humanos a la Dirección de Promoción de la Salud dependiente de esa cartera de Estado, para coadyuvar en la prevención de la violencia y defensa de los derechos de los niños y adolescentes.



“Lo que nos están entregando hoy día va a ser de muchísima utilidad tanto en la prevención como en la atención de las personas”, agregó la autoridad.



Por su parte, la directora de la ONG Save The Children, Marianela Montes de Oca, afirmó que esa institución viene trabajando en Bolivia desde hace más de 35 años en beneficio de los niños y adolescentes en mayor situación de vulnerabilidad.



Precisó que en esta entrega se aunó los esfuerzos necesarios para aportar a la Estrategia Nacional de Respuesta al COVID-19, que ha desarrollado el Gobierno ante la llegada de esa enfermedad al país, que hasta la fecha reportó 25.493 casos confirmados.