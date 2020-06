Núñez: Evo ordenó al Legislativo bloquear la aprobación de los créditos externos para la lucha contra el COVID-19

La Paz, 17 junio (ABI).- El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, denunció este miércoles que el expresidente Evo Morales ordenó al Legislativo, controlado por el MAS, bloquear los créditos otorgados por organismos internacionales al Estado boliviano para enfrentar la lucha contra el coronavirus.



“Aquí está claro, hay una intención y lo demuestra el expresidente Evo Morales, donde instruye a la Asamblea rechazar estos créditos; a confesión de partes, relevo de pruebas. Evo Morales ordenó bloquear créditos para la lucha contra la pandemia”, aseguró Núñez, durante una conferencia de prensa.



La autoridad recordó que existen cinco proyectos de ley que se presentaron ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para la aprobación de préstamos, por un total de $us 1.700 millones, destinados al sistema de salud, para el equipamiento de hospitales, compra de insumos, contratación de médicos y para financiar medidas económicas de apoyo en favor de la micro, pequeña y mediana empresa.



“Es importante informar que la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene en sus manos el tratamiento de cinco créditos de 1.700 millones de dólares”, afirmo Núñez.



En ese sentido, Núñez ratificó que el préstamo concedido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) de $us 327 millones ofrece las mejores condiciones, porque permite el pago a cinco años de plazo, además de tres años y tres meses de gracia, con una tasa de interés del 1%.



El martes, el viceministro del Tesoro y Crédito Público, Carlos Schlink, denunció que la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, controlada por el MAS, rechazó por unanimidad la aprobación del préstamo del FMI para enfrentar la lucha contra el coronavirus, pese a que se presentó los respectivos argumentos técnicos y legales.



El Ministro aseguró que esta acción muestra que el MAS, mediante “falsos argumentos”, bloquea el tratamiento de las propuestas normativa en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19, en el que se debe aunar todo los esfuerzos para combatir la enfermedad.



“A los bolivianos les decimos que, pese a estas actitudes, continuaremos evaluando alternativas y asumiendo acciones para preservar la salud y la vida de todos”, aseveró Núñez.



En ese sentido, la autoridad deploró que hoy existen legisladores del MAS acusen a la presidenta Jeanine Añez de un supuesto “intento de vender al país” bajo el argumento de las gestiones para obtener créditos de organismos internacionales, pero se debe analizar el trabajo de ese partido en la Asamblea en materia de préstamos.



Por ello, el Ministro mencionó que, entre 2006 y 2019, el gobierno de Morales contrajo una deuda con países y organismos financiadores de $us 17.156 millones, que equivale a Bs 119.406 millones.



Precisó que los principales organismos que concedieron esos créditos son el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), la Asociación Internacional de Fomento del Banco Mundial (BM), el Banco de Importaciones y Exportaciones de China (Eximbank de China) y otros.



“Son más de 17.000 millones de dólares (de créditos otorgados) en la época de mayor bonanza económica que vivió el país, fruto de los precios de los hidrocarburos”, aseguró.