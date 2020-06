Nuevo “Módulo de Emergencia COVID-19” de Trinidad recibe los primeros pacientes

Trinidad, 2 junio (ABI).- El hospital removible, en domos, “Módulo de Emergencia COVID-19” de la Caja Nacional de Salud (CNS) en la ciudad de Trinidad, Beni, inició sus servicios con la atención a los primeros tres pacientes positivos, se espera que hasta el miércoles sean remitidos al menos otros 20 pacientes, informó este martes el director de ese centro clínico Himbert Tereba.



“Tendremos el traslado de ocho (8) pacientes del Centro Centinela COVID-19, nueve (9) pacientes del Hospital Obrero Nº 8 y dos (2) del Hospital Trinidad”, anunció el galeno.



Refirió que en el marco del trabajo mancomunado entre las instituciones de Salud en el departamento del Beni, estos pacientes serán trasladados en ambulancias de los hospitales y centros sanitarios donde los pacientes se encuentren, en tanto concluyen las gestiones para contar con dos ambulancia para el “hospital removible”.





Señaló que, eventualmente, el centro de emergencia cuenta con los insumos indispensables y el personal médico para la atención de los pacientes internados, actualmente en terapia intensiva.



“Me han comunicado que en la ciudad de La Paz están esperando un vuelo para enviar los insumos hasta mañana (miércoles), dos toneladas aproximadamente, productos que no pueden faltar para este tipo de pacientes moderados y críticos. Son tubos endotraqueales, guías, laringoscopios, sondas nasogástricas, material de curación, capos estériles; queremos darles óptima atención a todos los pacientes, tanto a los asegurados como a los que no son de la Caja (CNS), no queremos que falte nada”, remarcó el galeno.





Señaló que el primer equipo de médicos ya fue conformado y cuentan con un intensivista, un internista, personal de enfermería, mientras se gestiona la incorporación de un segundo experto en terapia intensiva que llegará de la sede de gobierno.



“Es un personal valioso que estoy tomando en cuenta”, puntualizó Tereba.



El director del nuevo “Módulo de Emergencia COVID-19” de la CNS, puntualizó que el domo destinado para terapia intensiva será concluido en los siguientes días, en tanto se gestiona la contratación del personal médico indispensable.



Por otra parte, señaló que en el marco del trabajo de rastrillaje casa por casa, iniciado el 1 de junio, los pacientes leves a moderados también podrían ser traslados, a este módulo de emergencia”, eventualmente son tratados médicamente en sus domicilios.



“Aquí se va a recibir netamente para internación, el triaje se realiza en los hospitales y serán remitidos con su nota de internación con sus pruebas de laboratorio y placas para cumplir el tratamiento y tener a todos los positivos internados en un sólo lugar”, refirió el galeno a ABI.