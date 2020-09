Nobel de Economía recomienda invertir para enfrentar al cambio climático

PRIORIDAD. El nobel también abogó por la posibilidad de acceder a recursos mediante donaciones de países de Europa que ofrecieron recursos a los más golpeados por la crisis.

La Paz (ABI).- Durante su participación en la 24 conferencia anual de CAF-Banco de desarrollo de América Latina, el economista y premio Nobel Joseph Stiglitz recomendó a los gobiernos de la región priorizar las inversiones para enfrentar al cambio climático.



“Tenemos que asegurarnos que el dinero que estemos gastando sirva varios propósitos, uno de los temas claves es el del cambio climático, y si no enfrentamos esto, vamos a tener otra crisis”, remarcó el economista a través de una transmisión digital.



Stiglitz señaló, en este marco, que es imperioso invertir recursos en la transición hacia la economía verde, que implica mayor eficiencia energética con miras a la reducción sustancial de los factores que provocan en cambio climático.



La conferencia en la que participó este destacado economista estadounidense comenzó el miércoles y se desarrollará hasta este viernes bajo la modalidad virtual con reflexiones sobre las complejas proyecciones globales derivadas de la crisis provocada por la pandemia.



Para el economista, quien fue crítico de los procesos de globalización, el COVID-19 “ha desnudado problemas muy agudos de desigualdad social”, por lo que enfrentar los efectos de la crisis económica exige cambios profundos y certezas sobre los programas fiscales.



La reflexión del economista señala que la pandemia también demostró que “todos estamos en el mismo barco”, por lo que no es posible pensar en una recuperación de la pandemia ni de la economía si el mundo no asume estos cambios profundos.



A pesar de la compleja situación, existen ciertos instrumentos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y bancos multilaterales que mostraron liderazgo para contar con recursos orientados a remontar la crisis que es mundial, afirmó Stiglitz.



El nobel también abogó por la posibilidad de acceder a recursos mediante donaciones de países de Europa que ofrecieron recursos a los más golpeados por la crisis. Se trata, remarcó, de una mirada solidaria para enfrentar los retos futuros.



En ese marco, Stiglitz llamó la atención sobre el costo que implicará a futuro no tomar acciones oportunas de largo plazo. “Hay que ser proactivos, tenemos que crear nuevas ideas y crear coaliciones. Tenemos que tener una visión a más largo plazo”, recomendó.



La inversión en salud, al igual que en el cambio climático, volverá a reconstruir la economía de mejor manera, finalizó.