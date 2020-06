Murillo sobre la venta de plasma: “La persona que quiera hacer un negocio con la vida merece estar en una cárcel”

Santa Cruz, 9 junio (ABI). – El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, recordó el martes que está prohibido vender plasma y consideró que la persona que quiera hacer un negocio con la vida merece estar encarcelada.

“El plasma está prohibido vender, (…) no podemos comercializar con la vida, la vida no tiene precio, todos debemos trabajar a favor de la vida y la persona que quiera hacer un negocio con la vida realmente no merece estar en la calle, merece estar en una cárcel”, manifestó.

Por eso adelantó que incluso pedirá al Ministerio Público y a los jueces actuar con todo el peso de la Ley en contra de las personas que quieran vender plasma para salvar vidas de los pacientes que se encuentran en estado crítico por COVID-19.

Se conoció que en los últimos días surgieron ofertas de venta de plasma en diferentes plataformas y este hecho generó preocupación entre las autoridades.

Ayer, la diputada de Unidad Demócrata (UD), Shirley Franco, presentó un proyecto de Ley para fomentar la donación voluntaria y gratuita de plasma.

“El objeto de esta ley es estimular la donación, impulsar a que todas aquellas personas que se han recuperado del COVID-19 puedan donar plasma de sangre y por esta donación reciban incentivos”, sostuvo la legisladora.