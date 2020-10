Murillo: La gente puede estar tranquila, no faltará comida, gasolina, ni absolutamente nada

La Paz (ABI).- El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, convocó a la población boliviana a mantener la calma porque aseguró que no faltará combustible, alimentos ni “absolutamente nada” después de las elecciones generales del próximo domingo.

“La gente puede estar tranquila, no va a faltar comida, no va a faltar gasolina, no va a faltar absolutamente nada y por favor vayan a votar, no se queden en sus casas (…), no dejen que los violentos los asusten, vamos a estar cuidando que nada suceda”, dijo.

El domingo, los bolivianos acudirán otra vez a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades nacionales, en medio de amenazas de algunos sectores políticos de retomar el poder por la fuerza, si se registra algún indicio de “fraude”.

Estas advertencias generaron preocupación en la población, que en los últimos días acudió de manera masiva a las estaciones de servicio a abastecerse de combustible y también a los mercados a adquirir alimentos.

Pero “no habrá absolutamente ningún problema, (…) estamos trabajando mancomunadamente con la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y nuestros sistemas de inteligencia, y una vez más vamos a cuidar de su tranquilidad y el día domingo tiene que ser una fiesta total y absolutamente democrática”, insistió el Ministro de Gobierno.

Agregó que hay grupos “violentos” que están generando desinformación, lo que provoca largas filas en algunos surtidores.

Sin embargo, “nosotros vamos a hacer respetar el voto del pueblo, nosotros vamos a estar de guardianes y pueden estar seguros que vamos a estar vigilantes con la firmeza que hemos actuado durante estos 11 meses (del actual gobierno)”, ratificó.

Además, remarcó que, si hay algún “vivillo” por ahí, la ciudadanía puede estar segura que “no va a estar mucho tiempo” porque se hará lo que se tenga que hacer.

Pues “nosotros no estamos aquí para generar simpatía a nadie, estamos aquí para hacer cumplir la Ley, para hacer cumplir la Constitución y para que tengamos una fiesta democrática el domingo, donde gane el pueblo de Bolivia”, puntualizó.