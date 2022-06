Morales devela que las FFAA querían generar guerrillas, convulsión e intervención

La Paz (la razón).- El expresidente Evo Morales develó este lunes que faltando unos cinco días para las elecciones del 18 de octubre de 2020 las Fuerzas Armadas pretendía formar “guerrillas” con el objetivo de causar una convulsión y motivar una intervención de Estados Unidos.

“Te digo algo más grave: faltando tres, cuatro o cinco días (para las elecciones), las fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas (hacen) ejercicios militares en Chimoré; estaban provocando al Trópico”, contó el exmandatario en una entrevista con la transmisión digital Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

En su criterio, el plan era “provocar y causar violencia”. “Si el Trópico no respondía a los ejercicios militares, decidieron disfrazar a paisanos dentro de Umopar, (para que) esos ‘umopares’ vestidos de campesinos y cocaleros disparen a las Fuerzas Armadas y decir ‘aquí hay una guerrilla’”, complementó Morales.

Es más, contó que “han disfrazado hasta a algunos cadetes de las Fuerzas Armadas y de la Policía”. Morales afirmó que esa información conoció de algunos efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana.

“¿Y cuál era el plan? (Decir que) aquí hay guerrilla, hay terrorismo; intervención militar de Estados Unidos, suspensión de las elecciones. Es el plan que tenían”, insistió Morales.

“Yo decía a los compañeros ‘aguanten, nos están provocando; solo hay que garantizar las elecciones, vamos a ganar con más de 50%’. En abril ya dije que vamos a ganar con más del 50%. ‘Hay que aguantar, van a provocar y provocar, y aguantamos y aguantamos, ganamos las elecciones’”, dijo Morales.

En los comicios 2020, en pleno gobierno de Jeanine Áñez, el candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, ganó con el 55,1% de la votación. Su posesión estaba fijada para el 8 de noviembre.

El 17 de junio de 2021 la revista electrónica The Intercept develó que el ministro de Defensa de Áñez, Luis Fernando López, hizo gestiones para que mercenarios de Estados Unidos intervengan en Bolivia con el objetivo de impedir la posesión de Arce en 2020.

Dicho medio de información dijo que “en una de las grabaciones filtradas, una persona identificada como el ministro de Defensa boliviano dijo que estaba ‘trabajando para evitar la aniquilación del país’. Las Fuerzas Armadas y el pueblo tenían que ‘levantarse’, agregó, ‘y bloquear una administración de Arce… Las próximas 72 horas son cruciales’”.

Firmada por Laurence Blair y Ryan Grim, la nota añade que “los desacuerdos entre ministros y divisiones dentro de las Fuerzas Armadas, tensos por el peso de la contundente victoria de Arce el 18 de octubre de 2020, parecen haber socavado el plan. Nunca se ejecutó, y varios altos funcionarios del gobierno saliente huyeron de Bolivia o fueron arrestados”.

Además, Morales dijo que las movilizaciones de 2020 contra el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, acompañaban ese plan. “¿Cuál era el plan que tenían? Algunas autoridades y especialmente policías y militares me informan hasta Argentina. ¿Qué me decían? Hacer renunciar al fiscal general y que Áñez ponga un fiscal para detener a 40, 50 o 60 dirigentes y convulsionar el país, y que no haya elecciones”, dijo en La Razón.

Una facción de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), considerado grupo parapolicial y paramilitar en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se movilizó en octubre de 2020 contra Lanchipa, incluso mantuvo por varios días un asedio al edificio de la Fiscalía General en Sucre.

Por dichas acciones fueron encausados varios miembros de la RJC, entre ellos Yassir Molina, ahora bajo detención preventiva en la cárcel de San Pedro de Oruro.