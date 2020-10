Misión de la OEA se reunió con Áñez y expresó sus deseos de que haya una elección sin violencia y transparente

La Paz (ABI).- Durante una reunión con la presidenta Jeanine Áñez, la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), expresó sus deseos de que las elecciones generales del domingo se lleven a cabo de forma pacífica y transparente.



El martes, los observadores sostuvieron un similar encuentro con los observadores con las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE).



“El día de hoy conversamos sobre parte de nuestro trabajo (…), e hicimos votos -como lo hicimos el día de ayer- porque se organice un proceso electoral que sea pacífico, que sea transparente, que no exista violencia, eso es fundamental”, informó el secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, Francisco Guerrero.



Por su parte, la Jefa de Estado destacó el encuentro con esa misión extranjera, que vigilará el proceso eleccionario.



“Hoy me he reunido con observadores de la @OEA_oficial. Con ellos y con todos los observadores electorales, la meta es impulsar una elección limpia y transparente. Trabajamos por la democracia”, escribió en cuenta de Twitter (@JeanineAnez).



El martes, Guerrero ratificó el informe de auditoría que realizó la OEA, que detectó una “manipulación dolosa” e “irregularidades graves” en la transmisión de resultados en las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, por lo que no pudo avalar los resultados de esos comicios.



En la oportunidad, la misión electoral pidió a los candidatos en carrera electoral “lealtad democrática”, sea cual fuere el resultado de los comicios generales del 18 de octubre.



El llamado surge luego que el dirigente minero Orlando Gutiérrez y el candidato a senador del MAS, Andrónico Rodríguez, advirtieron hace unas semanas -en un acto proselitista en Oruro-, que se recuperará el poder en las calles, en caso de que presenten irregularidades en las elecciones, respecto a un supuesto “fraude”.



Los dirigentes amenazaron con levantar el cuarto intermedio en los bloqueos de carreteras que se registraron en agosto, promovidos por organizaciones afines al MAS, lo que provocó la muerte de al menos 40 personas, que necesitaban oxigeno medicinal.



Esta situación también activó una preocupación generalizada de la población, pues en las últimas horas se registraron aglomeraciones en los mercados y largas filas de vehículos en las estaciones de servicios en busca de combustible.



Al respecto, Guerrero condenó los actos de violencia y llamó a la calma para que la ciudadanía asista a emitir su voto con tranquilidad.



“Simplemente, hay que hacer siempre un llamado al patriotismo, un llamado a la calma y que los partidos políticos hagan su papel y que el órgano electoral haga su papel, al igual que las autoridades correspondientes, en materia de justicia y seguridad”, afirmó