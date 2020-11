Ministro Novillo instruye investigación por una deuda de Bs 49 millones en Defensa Civil

La Paz (ABI).- El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, instruyó una investigación legal, técnica y financiera a una deuda de al menos 49 millones de bolivianos en el Viceministerio de Defensa Civil, cuyas labores están orientadas a la ayuda humanitaria en situaciones de emergencia o desastres naturales.

"He recibido los primeros reportes y decir no sorprendido, pero me llamó la atención el tema de Defensa Civil, que el 2019 culminó con una deuda de 49 millones de bolivianos", afirmó la autoridad. En ese marco, desde su despacho instruyó a la Dirección Administrativa Financiera y Asesoría Legal del Ministerio de Defensa, identificar si es que hubo algún manejo irregular. Afirmó que "si esos dineros no fueron bien administrados, se debe sancionar conforme a las leyes y normas vigentes; no habrá ningún exceso o abuso ni es tampoco vendetta política, solo es una forma de trabajo".