Ministro Molina: Políticas del Gobierno nacional lograron récords en ventas de GLP y de recursos evaporíticos en 2021

Las políticas asumidas por el Gobierno nacional, para reactivar el sector energético, posibilitaron la reanudación y fortalecimiento en la productividad de las empresas estratégicas, lo que permitió generar cifras récords en ventas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y de recursos evaporíticos en 2021, así lo afirmó el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina.

“Entre enero y noviembre de esta gestión el país generó ingresos por 128,3 millones de dólares por la venta de GLP en los mercados interno y externo, una cifra histórica; del mismo modo, hemos batido récords de ventas con Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), que entre enero y diciembre de este 2021 reportó ingresos por 191,1 millones de bolivianos”, resaltó la autoridad.

En esa línea, ponderó las gestiones realizadas por el gobierno del presidente Luis Arce para reactivar el sector energético, que quedó sumido en una crisis a causa del mal manejo de las empresas estatales y de las malas decisiones tomadas por el gobierno de facto en 2020.

“Estamos demostrando que hemos tomado las acciones correctas y que trabajamos con responsabilidad por nuestra querida Bolivia, para salir adelante. El esfuerzo que le ponemos cada día, desde que recuperamos la democracia, está dando sus frutos y estos ingresos económicos, con cifras históricas, benefician directamente a las familias bolivianas”, manifestó Molina, según un reporte de prensa.

El ministro resaltó que durante este año se registrara la mayor producción de GLP, llegando a las 395.701 toneladas métricas (TM), superando la producción de 2019 y 2020, cuando fue de 377.436 y 345.071 TM, respectivamente.

De las 395.701 TM vendidas este año, más del 50% se comercializó en Paraguay y el resto se destinó a los mercados de Perú y Brasil.

“Bolivia inició con la exportación de GLP en 2013; año en que obtuvo ingresos por $us 4,8 millones; luego $us 26,6, en 2014; $us 16,1 millones, 2015; $us 40 millones, 2016; $us 53,4 millones, 2017; $us 52,8 millones, 2018; $us 39,6 millones, 2019; y $us 29,1 millones en 2020”, explica el informe.

El ministro también subrayó el incremento de la producción de la planta de YLB en Llipi (Potosí), que también marcó una cifra récord.

“Este año YLB comercializó 51.400 TM de cloruro de potasio; 989 TM de carbonato de litio; 1.555 TM de cloruro de magnesio; 108 TM de cloruro de sodio y 55 packs de baterías de ion litio que significaron el mejor registro de ingresos económicos por la industrialización de nuestros recursos evaporíticos”, señaló la autoridad.

Detalló que los principales mercados de exportación de cloruro de potasio son Brasil y Chile; mientras que el carbonato de litio se destina a Asia, Europa y Estados Unidos.

“Luego de una nefasta gestión, entre noviembre de 2019 y octubre de 2020 por un gobierno golpista, hemos reactivado proyectos que fueron paralizados y devuelto la solidez de nuestras empresas estratégicas, y como Ministerio de Hidrocarburos y Energías reafirmamos nuestro firme compromiso de continuar este camino hacia la industrialización que nos permita generar valor agregado, lo que se traduce en mejores ingresos para los bolivianos”, concluyó Molina.