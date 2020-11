Ministro Lima plantea tres ejes de gestión para transformar la justicia

La Paz (ABI).- El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, planteó tres ejes de gestión para transformar la justicia en el país con el objetivo de disminuir las desigualdades entre la sociedades bolivianas.



El primer eje está enfocado en la independencia judicial en base a la carrera judicial. Aseguró que Bolivia debe tener a jueces de carrera, es decir, que inicien y se jubilen como tales.



“Debemos lograr, en los próximos meses, que no tengamos jueces transitorios, sino jueces de carrera institucionalizados que no le deban el cargo a nadie, que le deban el cargo a su conocimiento, a su formación, a los buenos resultados de gestión”, dijo la autoridad a través de una nota de prensa.



Además, propuso impulsar una ley. “Cuando tenemos a jueces que cambian como una veleta de acuerdo a cómo soplan los vientos es porque tienen que pedirle y rogarle al poder político que los ratifiquen o que no los destituya. Para que eso se rompa, necesitamos una carrera judicial y si el Consejo (de la Magistratura) no lo hace, porque debería hacerlo hace muchos años, vamos a tener que hacerlo desde una ley de carrera judicial”, acotó.



El segundo eje es el de la lucha contra la corrupción. Planteó que es necesario dejar de lado a la corrupción como camino de solución y optar por el respeto a la ley.



“Si tenemos que actuar a los más altos niveles de la administración de justicia para parar los niveles de corrupción que tenemos en el país, lo vamos a hacer. Ese es un compromiso de esta gestión, no permitir por ningún motivo que el pueblo siga pagando a funcionarios corruptos. Van a quedar fuera del sistema”, explicó la autoridad.



El tercer eje está referido a la evaluación, el desempeño y la capacitación de jueces. Explicó que tiene el objetivo de dar a fin de año el premio al mejor juez de Bolivia por materia, al juez que haya emitido las mejores sentencias, en los plazos oportunos y con la calidad que requiere el pueblo boliviano.



“Dejemos de pensar que los jueces son corruptos, negligentes y que retardan justicia. Hay en esos jueces destacadísimos profesionales, la sociedad tiene que conocerlos”, declaró.



Entre otros puntos, explicó que existe el compromiso para evaluar la elección de autoridades judiciales por voto popular que implica la conformación de un consejo de expertos y así garantizar magistrados con mayor legitimidad, además de exámenes rigurosos.



Aseveró que los magistrados no solo deben tener títulos y la experiencia profesional, sino ser intachables e íntegros en toda su carrera como garantía para cambiar la justicia.