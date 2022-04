Ministro Lima: El país tendrá evaluación meritocrática de jueces este año

La Paz (ABI).- El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne, anunció este domingo que, como parte de los seis ejes de la reforma planteados en 2021, este año se realizará la evaluación de jueces con carácter meritocrático para garantizar una administración independiente y transparente de la justicia.

“Este año, el país tendrá evaluación de desempeño y tenemos que sacar a los malos jueces, lo estamos haciendo y los que cometan delitos irán a la cárcel (…). Esa es la transformación de la justicia que estamos planteando, con observación internacional y con el más alto estándar de apego a la Constitución Política del Estado”, señaló el ministro, citado en un reporte institucional.

Enfatizó en la necesidad de contar con jueces y juezas que ingresen “por la puerta grande” en virtud a sus capacidades meritocráticas y no por favores, aspecto que permitirá administrar la justicia de manera independiente y bajo parámetros de calidad, objetividad y transparencia.

Subrayó que uno de los aspectos centrales de la reforma es la independencia judicial y que se cuenta con avances al respecto con la llegada al país del Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayán, que hizo conocer sus observaciones preliminares al país y que próximamente serán entregadas de manera oficial ante la sede del organismo internacional en Ginebra.

Además, destacó la elección del director General de la Escuela de Jueces del Estado (EJE), Lucio Valda, después de años de interinatos.

“¿Qué es independencia judicial? Básicamente, que el juez decida con base en las pruebas y no con base en la presión de los medios, del político o del dinero. Si no blindamos a los jueces de esa característica que es la independencia, no tendremos una transformación de la justicia; por eso, es tan importante tener al director de la Escuela Judicial, que los jueces entren por la puerta grande, por sus méritos, por formación y no por el dedo de alguien. Si tenemos jueces que han ingresado correctamente a la justicia, que son más de mil en el país, también tenemos que evaluar su desempeño”, acotó.

Recordó que el caso del feminicida serial, Richard Choque, develó que 18 de 11 jueces de sentencia no tenían el “mínimo de capacidad ni dignidad” para encarar la administración de justicia y ese factor derivó en graves actos de prevaricato y la comisión de más delitos como feminicidios, violaciones, secuestros, extorsiones y otros.