Ministro de Salud reitera que no es recomendable retornar a clases presenciales

La Paz (ANF).- Después de que el Ministerio de Educación autorizara el retorno a clases presenciales y semipresenciales, el ministro de Salud, Jeyson Auza, ratificó este viernes que no es recomendable que los estudiantes vuelvan a las aulas, mientras la vacunación no haya alcanzado un nivel de inmunidad de rebaño.

Además, señaló que si bien Educación es quien toma las determinaciones, el Ministerio de Salud es quien emite las recomendaciones y reportes epidemiológicos sobre la evolución de la pandemia.

“En este momento no se recomienda volver a clases presenciales. Lo que ha establecido el Ministerio de Educación es que existen establecimientos los cuales, por la imposibilidad de acceder al servicio de internet, están llevando adelante estrategias de clases semipresenciales”, dijo.

El anterior fin de semana, el ministro de Educación, Adrián Quelca, informó que el 28% de las unidades educativas están trabajando de forma semipresencial. Esto fue ratificado por el presidente Luis Arce, quien afirmó que en su gestión de retomó la sabores educativas, después que fuese clausurado apresuradamente por el gobierno de transición.

En ese contexto, Auza enfatizó que se podrá volver a la regularidad tras alcanzar un nivel de vacunación que permita tener la inmunidad de rebaño, por eso reiteró el llamado a la población para que se vacune.

Sostuvo que ya se tienen garantizadas dosis para toda la población vacunable y que, si bien existen dificultades con las segundas dosis del compuesto ruso Sputnik V, éstas ya se solucionarán.

Vacunación

Durante su discurso por el aniversario patrio, el presidente, Luis Arce, aseveró que hasta fin de año está previsto que el 90% de la población objetivo del país esté vacunada contra el Covid-19.

A la vez, el mandatario garantizó un presupuesto de Bs 1.863 millones para la lucha contra la pandemia y de manera general se presupuestó para el sector Salud Bs 24.504 millones, según sus datos, es más del 10% del Presupuesto General del Estado (PGE) consolidado.

“De acuerdo a las proyecciones de nuestro Ministerio de Salud, hasta diciembre vamos a tener inmunizada a aproximadamente al 90% de la población mayor de 18 años”, detalló. Asimismo, señaló que se puso a disposición de manera gratuita siete tipos de medicamentos para pacientes contagiados.