Ministro de Salud recibe su despacho y ratifica el relanzamiento del SUS

La Paz (ABI).- El ministro de Salud, Edgar Pozo, recibió su despacho y ratificó su compromiso de relanzar el Sistema Único de Salud (SUS).

"No podemos hacer buena salud si no tenemos hospitales, infraestructura, medicamentos, es decir es todo un componente gigante para enfrentar a la enfermedad y a la muerte, y ahora esa es la misión que tenemos con el equipo que estamos entrando al Ministerio de Salud", dijo la autoridad. Esta mañana, el Ministro de Salud recibió su despacho y posteriormente tuvo su primer contacto con medios de comunicación, en el que además agradeció a las autoridades salientes por la entrega de esas oficinas. Pozo, quien fue posesionado ayer por el presidente Luis Arce, tiene una amplia trayectoria pues trabajó más de 30 años en el Hospital del Tórax; en ese marco, aseguró que buscará soluciones para que la población boliviana cuente con una mejor atención. "Vamos a encontrar las salidas progresivas al tema de salud, porque estamos encontrando un país con severas dificultades económicas, no puedo yo lanzarme y decir si lo vamos a hacer mañana, eso sería demagógico", afirmó. Asimismo, ratificó que entre una de sus primeras tareas será el relanzar el SUS, con el propósito de "mejorarlo". El SUS fue puesto en marcha en 2019, por el gobierno del entonces presidente Evo Morales, el cual consiste en la atención gratuita de todos los ciudadanos que no cuentan con un seguro médico. Precisó que el SUS es una conquista del pueblo boliviano, y su principal objetivo es de brindar salud para todos sin ningún tipo de discriminación. Por su parte, el director administrativo saliente del Ministerio de Salud, Martín Valdez, le expresó a Pozo los mejores éxitos para que pueda seguir trabajando por la salud de todos los bolivianos.