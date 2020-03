Ministro de Salud confirma cuatro nuevos casos de coronavirus, suman 32 en Bolivia

La Paz, 24 mar (ABI).- El Ministro de Salud, Aníbal Cruz comunicó el martes de manera oficial que hasta las 20h00 , se han reportado cuatro nuevos casos de coronavirus en Bolivia, con los que a nivel nacional se tienen 32 casos de COVID-19 confirmados.

“Con estos cuatro nuevos casos hasta el momento suman 32 casos positivos en el país”, refirió el ministro Cruz.

Dijo que los dos casos de Santa Cruz son de transmisión local, se trata de una paciente de 55 años y de un hombre de 54 años de edad.

El tercer caso se registró en la Caja Nacional de Salud, La Paz, se trata de un hombre de 56 años de edad con antecedentes de contacto con un sobrino que llegó de Alemania.

“El cuarto caso se trata de un paciente de 64 años de edad de sexo masculino, de nacionalidad italiana, que llegó de Nueva York, vía Colombia, este caso fue detectado en Copacabana”, señaló la autoridad.

Detalló que en Santa Cruz se registraron 18 casos, en Cochabamba 3, La Paz 3 y en Oruro 8 casos confirmados.

La autoridad también informó que en horas de la mañana descartaron 8 casos sospechosos de coronavirus, de los cuales 5 retornaron del extranjero, todos ellos están bajo protocolo de vigilancia activa. Agregó que en horas de la tarde se reportó otros 15 casos negativos.

Asimismo, el Ministro señaló que el país ya cuenta con tres laboratorios que analizarán muestras para detectar el coronavirus, el primero es el Cenetrop en Santa Cruz, y ahora también se habilitó el Inlasa en La Paz y un tercero en Cochabamba. Anunció que proyectan habilitar tres laboratorios más en otros departamentos. Añadió que también se cuenta con tres laboratorios privados.

Ante comentarios mal intencionados, la autoridad aclaró que la provisión de reactivos es normal, en la actualidad se cuenta con 2.500 reactivos y en los próximos días llegarán 7 mil reactivos más garantizando de esa forma la confiabilidad de los resultados y la celeridad del procesamiento.

“Nuestro Call Center, la línea 800101104 – 800101106, el día de hoy reporta 4.328 llamadas atendidas durante las últimas 12 horas. 10 casos de investigación por TeleSalud, un caso derivado del Sedes y 9 casos investigados y descartados hasta el momento. En el Call Center se han atendido 38.728 consultas”, manifestó.

El Ministro llamó una vez más a la población a mantener la calma y acatar disciplinadamente las medidas implantadas en este periodo de cuarentena, que es la única manera de cortar la trasmisión del virus.

La autoridad recomendó a la ciudadanía no realizar reuniones, no consumir bebidas alcohólicas y no salir de sus domicilios.

lc/VCT ABI