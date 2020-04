Ministro de Gobierno advierte con encapsular el Chapare y exige a los cocaleros pedir disculpas a la Policía

La Paz (ABI). – El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, exigió el domingo disculpas para la Policía Boliviana, después de que 84 uniformados fueron expulsados de Shinahota e incluso advirtió con encapsular el Chapare para contener la propagación del coronavirus COVID-19.

“Yo creo que es hora de que los cocaleros, de que los sindicateros, defensores de los delincuentes y narcotraficantes pidan disculpa a la población (…) en general y a la Policía, que está haciendo un buen trabajo y cuidando la vida de los bolivianos (en la actual emergencia sanitaria)”, dijo Murillo.

La autoridad gubernamental, en una conferencia de prensa realizada en Cochabamba, agregó que una vez se registre eso, no habrá ningún problema para que los policías retornen al trópico a cuidar los bancos y el tema del coronavirus.

Pero “si los cocaleros no quieren y no les importa, nosotros vamos a encapsular Chapare (…), nadie sale y nadie entra a Chapare, si no quieren que se cobren los bonos, no se cobran, pero no vamos a ir a la confrontación, es hora de que la población misma se dé cuenta del daño que hacen estos dirigentes criminales”, aseveró.

La noche del pasado jueves, pobladores de Shinahota, instigados por algunos dirigentes y autoridades locales, obligaron a 84 policías a salir de esa localidad y al día siguiente los bancos decidieron cerrar sus sucursales en el trópico por falta de seguridad.

Ahora los policías expulsados siguen resguardados por militares en un cuartel y según el Ministro de Gobierno, no serán replegados.

Murillo agregó que los dirigentes del Chapare, con estas actitudes violentas, lo que están buscando es generar muerte, tal como hicieron durante el conflicto de noviembre de 2019.

“Piden a gritos que militaricemos el Chapare, que metamos policías, que metamos bala, (pero) no lo vamos a hacer (…), sabemos que, si buscamos orden a la fuerza, ellos van a matar a su gente como lo hicieron acá en Sacaba o en La Paz (El Alto) para decir “gobierno asesino”, ya los conocemos de memoria”, manifestó.

